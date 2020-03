Los ocho candidatos a la gran final con Carlsen Crédito: FIDE

Ubicada al pie de los Urales, en la puerta de entrada a la Rusia asiática, Ekaterimburgo espera por un torneo que de forma inesperada llama la atención de las principales cadenas de televisión de Europa, Asia y Estados Unidos. El Torneo de Candidatos suele tener repercusión en el ajedrez mundial , pero cosas veces la tuvo de esta forma. Ocho aspirantes compiten para retar a Magnus Carlsen, el campeón del mundo, en un certamen marcado por el coronavirus. "Será un torneo en condiciones ambientales y psicológicas sin precedentes", señalan en el diario español El País . Para llegar al duelo de fin de año ante Carlsen tendrán que domar la mente en medio de la pandemia.

Sin actividad en la gran mayoría de los deportes, el ajedrez emerge como la nueva estrella. "De repente, el pasado sábado, los teléfonos de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) enloquecieron. Media docena de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, Europa y China querían comprar los derechos de retransmisión y lo querían hacer costase lo que costase", cuentan en el diario El Mundo . Y añaden: "De repente, y por primera vez desde hace décadas, el ajedrez estará ante una audiencia millonaria debido a una puja aún sin cerrar".

La previa tuvo todos los condimentos, y la semana estará marcada por las más diversas especulaciones. En un salón de un hotel cinco estrellas de Ekaterimburgo habrá duelos sin espectadores, con alcohol en gel, y sin apretones de manos. Pero sí estarán a menos de un metro. Y sí convivirán después de que en los días previos hubo bajas y cuidados intensivos. El azerí Teimour Radjabov se bajó por "razones personales" y pidió una postergación, pero no le hicieron caso desde la federación. "No es un torneo masivo, sólo hay ocho ajedrecistas", esgrimieron. Los participantes son: Fabiano Caruana (el subcampeón del mundo), Ding Liren, Wang Hao, Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi, Anish Giri, Maxime Vachier-Lagrave y Kirill Alekseenko. Tres rusos, dos chinos, un estadounidense, un holandés y un francés.

Entre los chinos, Liren Ding viajó a Moscú dos semanas antes para hacer una obligada cuarentena. Viajaba desde Madrid, vía Estambul, en el mismo momento en el que las autoridades rusas incluían a España en la lista negra de países con coronavirus. El otro chino, Hao Wang, no pasó por la misma situación porque llegó desde Japón, que no aparece en esa lista, aunque sí sufrió pruebas médicas "desagradable y de mala manera", según él mismo describió. ¿El motivo? Su nacionalidad. Ya avisó que no volverá a Rusia y que no se baja del torneo por la fuerte presión de su federación.

Por otra parte, el holandés Giri viajó desde Amsterdam con barbijo, y el ítalo-estadounidense Caruana sufrió varias cancelaciones de vuelos en el Viejo Continente -cierre de fronteras mediante- y recién pudo aterrizar el viernes en Ekaterimburgo. "La cancelación de todo el deporte mundial, de la NBA a la Champions, del Giro de Italia al Masters de Augusta, había vaciado las programaciones y necesitaban algún acontecimiento en directo que ofrecer a sus suscriptores confinados", marcan desde la prensa europea. Y ahí apareció el ajedrez.