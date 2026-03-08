Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 2, con Nicolás Varrone, tras la fecha 1

Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) debutó este fin de semana en la Fórmula 2 con un 17° puesto en el Gran Premio de Australia que se desarrolló en el circuito Albert Park de Melbourne en la antesala de la prueba de F1 que tuvo como protagonista a Franco Colapinto y, aunque no sumó unidades para la tabla de posiciones, terminó con muy buenas sensaciones.

El argentino, de 25 años, largó 19° y apostó por una estrategia inversa a la de sus rivales para intentar ganar lugares. La misma le sirvió para ser protagonista en los primeros puestos e, incluso, liderar la prueba durante varias vueltas. Sin embargo, el desgaste de sus neumáticos y un posterior recargo de tiempo de cinco segundos por exeder la velocidad en la zona de boxes lo ubicaron más atrás de lo que mereció.

El ganador fue el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), que comenzó quinto y le sacó provecho a los abandonos de Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), Alexander Dunne (Rodin Motorsport) y Dino Beganovic (Lucas Oil Dams). Así, logró su primera victoria y domina la tabla de posiciones de pilotos con 25 puntos, siete más que el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing) quien lo secundó en la prueba.

Laurens van Hoepen (Trident) llegó tercero y sumó 16 unidades. El neerlandés acumula 18 en total porque consiguió otras dos en la carrera sprint que lideró Joshua Dürksen (Invicta Racing) y se ubica también tercero en la general.

El podio del Gran Premio de Australia de la Fórmula 2 MARTIN KEEP� - AFP�

Luego de la carrera, Varrone habló sobre su debut y analizó lo que hizo en la pista: “No nos quedaba otra que ir con la estrategia invertida. Largué bien, avanzamos mucho. Cuando quedé puntero tenía que mantener la diferencia. Me sirvió mucho como experiencia, voy entendiendo más el auto”.

Además se mostró conforme con su rendimiento y sostuvo que de mantenerse en los primeros lugares “en ritmo de punta” iba a ser “un carrerón”. No obstante, lamentó: ”Me costó el relanzamiento porque los demás venían con los neumáticos más calientes. Es una pena no irme con puntos, pero disfruté mucho pelear la punta”.

Tabla de posiciones de la Fórmula 2 2026

La segunda fecha de la Fórmula 2 será el Gran Premio de Bahréin en el Circuito Internacional de Sakhir el 11 y 12 de abril. Allí, Nicolás Varrone competirá por segunda ocasión en la prestigiosa categoría que rige la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).