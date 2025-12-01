Otro paso firme de Faustino Oro en el Argentino de Ajedrez: ganó y sigue en la punta

Si antes de comenzar el Campeonato Argentino, podía haber alguna duda de que Faustino Oro fuera a ser protagonista del torneo, esa duda se ha disipado. Cumplida la séptima ronda, Faustino ha estado pugnando por la punta del torneo en todo momento. Un nuevo triunfo lo mantiene en la vanguardia y con plenas aspiraciones, tanto para ganar el torneo, como para lograr la segunda norma de gran maestro.

Oro tiene que hacer 3 puntos de 4 posibles que le quedan para la norma, lo que presumiblemente le bastarían también, para ser campeón. Cierto es que tiene la pegajosa compañía de Diego Flores, que también ganó, y que busca su octavo Campeonato Argentino para igualar con el legendario Miguel Najdorf como los más ganadores del historial argentino. Como se perfila el certamen, parece que habrá un pulso entre ambos hasta el final. Y atención, que se enfrentan en la penúltima ronda, en un choque que podría ser decisivo.

Ya un poco nos olvidamos que Faustino Oro tiene 12 años y compite como un adulto avezado. Siempre azora pensar que este niño argentino es la mayor promesa del ajedrez mundial. En su partida del lunes, Faustino aplicó una idea de apertura que, evidentemente, sorprendió a Barrionuevo, y que redundó en una gran ventaja para las blancas. Luego realizó una combinación de cambios, que derivó (otra vez, como con Valerga) en un final de torres con peón de más, fácilmente ganador.

Oro, Faustino vs. Barrionuevo, Pablo

1.Cf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c5 4.cxd5 exd5 5.g3 Cc6 6.Ag2 Cf6 7.0–0 Ae7 La defensa Tarrasch, a la que es muy adepto Barrionuevo, pero que tiene la dificultad del peón dama aislado de las negras 8.dxc5 Axc5 9.a3 a6 10.b4 Aa7 11.Cc3 d4 12.Ca4 0–0 13.Ab2 Ag4 14.Cc5! Jugada clave que determina la ventaja de las blancas. Se interrumpe la defensa que el alfil de a7 hace del peón de d4, y, una vez que el caballo sea capturado, se abre la columna b, donde el peón de b7 es una debilidad difícilmente defendible. Axc5 15.bxc5 Te8 16.Cxd4 Axe2 17.Cxe2 Dxd1 18.Tfxd1 Txe2 19.Tab1 Te7 20.Axf6 gxf6 21.Txb7! Una combinación de cambios que deja un final de torres con ventaja decisiva Txb7 22.Axc6 Tab8 23.Axb7 Txb7 24.c6 Tc7 25.Td6 Rg7 26.f4 f5 27.Rf2 Te7 28.Td5 Una finesse. La torre se dirige a c5, lo que, por la amenaza de avanzar el peón a c7, obligará a la torre negra a volver a c7, dejando así libre el paso del rey blanco para definir la contienda. Nótese que las negras casi no tienen movidas. Tc7 29.Tc5 Rf6 30.Re3 Re6 31.Rd4 f6 32.a4 h6 33.h3 h5 34.h4 Tc8 35.c7 Rd6 36.Txf5 1–0 A cambio del peón de c7, caen prácticamente todos los peones de las negras.

Las otras partidas

Como decíamos, también ganó Diego Flores, en este caso a David Gómez, jugando un alto ajedrez. Las partidas entre Pablo Acosta y Leonardo Tristán, y Diego Valerga y Cristian Dolezal, fueron tablas, sin que hubiera ningún desnivel durante las mismas. Candela Francisco también empató. Jugó bien con piezas negras la Siciliana variante Najdorf, una de las más difíciles del ajedrez, y neutralizó la iniciativa de Mario Villanueva. Por su parte, Federico Pérez Ponsa, que viene haciendo un torneo irregular, venció a Julián Villca, y ahora comparte con Tristán el tercer puesto, a un punto de los punteros. Ambos están necesitados de ganar y ganar en las próximas si quieren tener alguna opción de llegar primeros.

La octava ronda, este martes cuenta con los siguientes enfrentamientos:

Pérez Ponsa vs. Dolezal

Candela Francisco vs. Valerga

Tristán vs. Villanueva

Gómez vs. Acosta

Barrionuevo vs. Flores

Villca vs. Oro

