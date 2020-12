Alberto Fernández le dedicó un emotivo homenaje a Alejandro Sabella

Alberto Fernández homanejeó a Alejandro Sabella

El presidente, Alberto Fernández, lamentó la muerte del exentrenador Alejandro Sabella, al que calificó como "un verdadero maestro del fútbol" y "un hombre con dignidad, convicciones y principios", y envió sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

El exentrenador Alejandro Sabella, DT del seleccionado argentino subcampeón del mundo en Brasil 2014, falleció ayer a los 66 años en la clínica del barrio porteño de Belgrano, donde estaba internado desde el pasado 25 de noviembre, por una insuficiencia cardíaca, informaron sus familiares.

"Alejandro Sabella fue un hombre con dignidad, de convicciones y principios, y así se mostró en la cancha como jugador y como técnico", resaltó Fernández por Twitter, sobre el exfutbolista.

"Hoy se fue un verdadero maestro del fútbol. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", completó el mandatario desde su red social. El mensaje del Presidente estuvo acompañado por un video en el que Sabella habla al recibir el Premio Democracia 2014 del Centro Cultural Caras y Caretas.

El director técnico dijo entonces que ganar no era "lo único", y tal como les había pedido a los jugadores antes del último partido (del Mundial), enfatizó: "Seamos dignos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestros rivales, en la victoria y en la derrota".

"Lamentablemente me duele en el alma, no hemos podido traer la Copa para nosotros, para la Argentina, pero este premio a pesar de ser segundos es una caricia al alma y me reconforta el espíritu", había dicho entonces.. "Seamos dignos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestros rivales, en la victoria y en la derrota", remarcó Sabella en aquella oportunidad.

Y finalmente en esa ocasión destacó que quería "agradecer a los jugadores, del primero al último, que dejaron sentados los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos tres años de campaña".

Con información de Télam

