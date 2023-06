La curiosa estrategia de Santi Maratea para la colecta de Independiente con la que juntó más de 13 millones en 7 horas

escuchar

Santiago Maratea, quien lleva adelante la colecta para pagar las deudas de Independiente de Avellaneda, tuvo una curiosa estrategia este martes 6 de junio para invitar a los hinchas del club a que donen dinero para la causa. "

Este lunes por la noche, el influencer tomó su celular y compartió una serie de historias referidas al club de Avellaneda para avanzar en la colecta. “Junio es uno de los mejores meses del año. Uno, porque cambia la estación. Si vos ves junio tenés: primavera-verano. Otoño-invierno. Segundo, es el mes del medio. Me tranquiliza, me ordena. El seis es junio, es el de la mitad”, introdujo.

La curiosa estrategia de Santiago Maratea para recaudar dinero para Independiente

También manifestó que en junio es el mes de su cumpleaños y de personalidades importantes del país, pero todo era una introducción para un mensaje más importante. “El 6 de junio es el 6 del 6. Y el 6 de junio a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana es 6-6-6. Diablo. Independiente. Se podría decir que el 6 de junio es el día de Independiente, ¿y saben cuando es 6 de junio? Mañana”, continuó.

“Yo esto me lo entero por Mati Martínez y también me entero de que los hinchas tuvieron la idea del 6/6 hacer links de 666 pesos o 6.666 pesos. Yo, como creativo publicitario que nunca ejercí, me excita cómo encaja todo. Te lo subo a las seis de la tarde y te lo subo a las seis de la mañana”, explicó el joven.

En ese momento, el influencer mostró que la colecta iba 827 millones de pesos y aprovechó un detalle para continuar con su objetivo.

Santiago Maratea se despertó este 6 de junio a las 6 se la mañana para compartir links de $666 y $6.666 para que los hinchas de Independiente sumen a la colecta Instagram: @santiagomaratea

“Desarrollé una nueva obsesión y ahora no me gusta subir cuánto va, y que aparezca un 0. A veces no lo podés evitar y a veces sí. En este caso, el único 0 que hay desaparecería si entran 6 mil pesos más. Quería ver si te podía pedir así de pura buena onda, si en un tiro tenías 400 pesos....”, manifestó junto con el link de Mercado Pago en la historia.

Maratea se sorprendió de la cantidad de dinero que ingresa día a día a la cuenta, pero también les propuso un desafío: “¿Y si mañana llegamos a 866 millones? ¿Es mucho soñar juntar 36 millones?”, se preguntó y agregó: “Es como demasiados planetas alineándose, demasiada numerología en coordinación. Déjenme ilusionarme”.

El influencer se levantó, justamente, a las seis de la mañana de este martes para dejarles el link a los hinchas de Independiente que querían seguir colaborando con la colecta destinada a pagar las deudas que ponen en riesgo al club. Un link era de $666 y el otro de $6.666.

A la tarde anunció que en tan solo 7 horas, había logrado juntar 13 millones. Y un rato después, que sumaban 5 millones más en las últimas 2 horas.

La última actualización de la colecta de Independiente Twitter: @santumaratea1

A pesar de haber recibido algunos cuestionamientos por su curiosa estrategia, la propuesta fue un éxito total porque este martes a las 15 horas compartió que la colecta había ascendido a los 840 millones de pesos. Pero no todo quedó ahí porque en Twitter cerca de las 16 horas mostró que se había llegado a los 845 millones de pesos.

Con esta estrategia, la propuesta de Maratea podría hacerse realidad: llegar a los 866 millones este 6 de junio, donde toda la numerología es en referencia a Independiente, mejor conocido como el “Rojo” de Avellaneda.

