Santiago Maratea habló sobre su relación con Guillermina Valdés y con un gesto dio a entender que hubo amor

escuchar

Santiago Maratea estuvo en boca de todos en las últimas semanas luego de todas las noticias acerca de la colecta que lleva a cabo para saldar las deudas del Club Atlético Independiente. No obstante, este viernes se refirió al vínculo que tiene con Guillermina Valdés y, lejos de desmentir los rumores que sonaron este año, dio a entender de que existió algo más que amistad entre ellos.

Durante el verano, Santiago Maratea y Guillermina Valdés fueron captados por las cámaras de televisión muy cerca en una salida en la noche porteña, justo en el Día de los Enamorados. Además, trascendió que el influencer la habría visitado en Mar del Plata cuando ella protagonizó una obra de teatro. Pese a esto, cuando surgieron los rumores de romance, los dos dijeron que solo eran amigos.

Santiago Maratea habó sobre Guillermina Valdés

En Socios del Espectáculo (eltrece) hicieron la famosa ruleta del programa que cayó en “primicias”. Rodrigo Lussich tomó la palabra: “Tenemos esta primicia. Santiago Maratea, sin que nadie se dé cuenta prácticamente, o al menos en los medios que levantan todo lo que pasa, reconoce su romance con Guillermina Valdés y además le deja una declaración de amor que va a dar vuelta por todos lados”, introdujo el conductor antes de ver el videoclip.

El influencer fue invitado a Soñé que volaba, el nuevo ciclo de Migue Granados que conduce en su canal de streaming llamado Olga.

“¿Me puedo poner un poco ‘Polinesco’? Es una pregunta del estilo Intrusos ¿Estás saliendo o estuvieron con Guillermina Valdés? Si es así, qué lindo, amigo”, señaló el conductor.

“No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día. Basta, por favor. O sea, viste que yo no hablo de eso”, manifestó Santiago Maratea, aunque no desmintió la información y cuando le preguntaron, hizo un gesto que da a entender que ocurrió algo entre ellos.

Nati Jota señaló que el 14 de febrero fueron a comer una hamburguesa, pero el invitado señaló que fue uno de los motivos por los cuales más se rieron. ”Cualquiera que me conoce sabe que yo nunca festejaría San Valentín”, explicó. Luego le consultó si se seguían viendo y el invitado respondió: “Hablé el otro día, pero no la veo hace unos meses”.

“Aprovecho para decir cosas lindas de ella, es una gran persona. Es una persona muy sabia, conociéndola, aprendí cosas y le encontré sentido a ella”, concluyó Santiago Maratea y Migue Granados, fiel a su humor, acotó: “Amigo estás enamorado”.

Santi Maratea recordó el beso que se dio con Lali Espósito y descubrió un detalle: “Es una señal”

Este martes, la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró como “inscripto y legal” al fideicomiso que está llevando adelante Santiago Maratea para pagar las deudas de Independiente. Tras la conferencia de prensa, el influencer volvió a sus estrategias para seguir recaudando dinero mediante las redes sociales y recordó una anécdota con Lali Espósito, la cual tomó como una “señal” para los hinchas.

Este miércoles, el influencer decidió brindar con una cerveza con los más de 3 millones de seguidores que tiene en Instagram; sin embargo, durante la jornada se topó con un recuerdo del año pasado y no lo dejó pasar.

Santiago Maratea recordó el beso con Lali Espósito

“El día venía normal hasta que mi teléfono me recordó una foto”, señaló el influencer en una selfie en la que se mostró serio. En la historia siguiente mostró el apasionado beso que se dio con la cantante Lali Espósito en un show del Disciplina Tour.

Santiago Maratea tomó la captura como una “señal” para los hinchas de Independiente porque en ese show estaba vestida de rojo. “Cuando vi la foto con Lali, ¡qué beso que nos dimos! Pará, todo bien, frenemos un poco y recordemos el beso que nos dimos, ¿te estoy diciendo repitamos? Bueno, a ver... uno dice muchas cosas. Sí”, señaló con algunas carcajadas.

“Lo importante es otra cosa. Vi la foto y primero recordé y después dije ‘bol... tiene un vestido rojo’. Todo rojo, amigo, todo rojo, ¡es una señal! Es una clarísima señal de que te deberías sumar a la colecta para el Rojo. Se une todo con todo, la vida es así”, concluyó el influencer.

LA NACION