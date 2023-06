Qué dijo Santiago Maratea en la conferencia con la IGJ por el fideicomiso de la colecta para Independiente

escuchar

La conferencia de prensa de Santiago Maratea junto a Ricardo Nissen, titular de la IGJ (Inspección General de Justicia), sirvió para que ambos aclararan algunos puntos respecto al fideicomiso hecho por el influencer para aportar fondos al Club Atlético Independiente, que atraviesa una crisis económica y futbolística que tiene al equipo en los últimos puestos del torneo local.

La colecta de Maratea, que ya lleva recaudados casi 900 millones de pesos, había sido cuestionada desde el organismo oficial a causa de algunas cuestiones como el hecho de que no estuviera inscripto en la IGJ y que, en cambio, se lo hubiera registrado en Neuquén, una provincia que en su momento fue descripta por Nissen como un “virtual paraíso fiscal”. En aquel entonces, el titular de la IGJ había solicitado un interventor en el fideicomiso, cuyo mecanismo de aportes es una cuenta de Mercado Pago a la que los interesados en ayudar al club de Avellaneda donan su dinero.

Respecto a este punto, Maratea había dicho: “Nosotros le mostramos el fideicomiso ante el IGJ aunque yo no vivo en Capital; Pepe no vive en Capital; Diego, el hincha de Independiente que es parte del fideicomiso, tampoco vive en Capital, sino que vive en Neuquén; Independiente no queda en Capital; y el América, que es el primer acreedor queda en México, así que obviamente no queda en Capital. Entonces, no hay nada que una al fideicomiso con Capital Federal y, por lo tanto, no tendríamos por qué inscribir el fideicomiso en IGJ. Sin embargo, nos presentamos a IGJ de buena voluntad”.

Fideicomiso de Independiente: Santiago Maratea dio una conferencia con el titular de la IGJ

En este contexto, la conferencia de prensa dada por ambos sirvió para contar que, finalmente, se inscribió el fideicomiso en el registro de la IGJ, y ambas figuras tuvieron un tono cordial en el que pareció quedar atrás cualquier discusión previa. “No hubo ninguna controversia, hubo una discrepancia en la metodología”, aclaró Nissen, quien también contó que la campaña ya estaba inscripta en el registro del organismo oficial.

Maratea se mostró de acuerdo con este movimiento: “Voy a estar predispuesto a todo lo que traiga transparencia a mis colectas”. El instagramer también aclaró la cuestión de sus honorarios producto de la campaña, un tema que había generado confusión luego de que, a la declaración inicial de que cobraría el cinco por ciento de lo recaudado, se sumara el dato de que su contrato incluía una remuneración de US$30.000 por mes: “Si bien hay ciertos medios que están un poco obsesionados con eso, [el pago acordado] sigue siendo el mismo que al principio”, argumentó antes de precisar que “hay un plan de pagos de 30.000 dólares por mes dentro del mismo cinco por ciento”.

Además, dijo que una adenda en el contrato del fideicomiso le permite, en caso de querer, cobrar menos de US$30.000 para “no afectar el flujo” para que El Rojo pueda pagar algunas de sus deudas, estimadas en más de diez millones de dólares, las cuales le impiden incorporar jugadores por sanciones impuestas por la FIFA.

Luego del anuncio de Nissen y Maratea, el fideicomiso aparece como una opción válida para ayudar en estos pagos. “Por fuera de las creencias que tengan algunos, soy el responsable de la plata de mucha gente y yo duermo tranquilo si sé que todo está en regla”, dijo Maratea.

“Lo que queríamos es que el fideicomiso tenga una patente de valor, y eso lo da el control de calidad que hace la IGJ”, añadió Nissen, que anunció: “Hoy a las 10.30 de la mañana se firmó la inscripción del fideicomiso en el registro público que lleva la IGJ y tiene toda la presunción de legalidad”.

Cómo aportar dinero a la colecta de Maratea para Independiente

El CBU de la cuenta de Mercado Pago habilitada para la colecta de Independiente que coordina Santiago Maratea es 0000003100056132456587 y el alias, Maratearojo. Al introducir estos datos, debe figurar el nombre de la cuenta “maratea rojogogo fideicomiso”.

LA NACION