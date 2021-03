Aldosivi - Banfield, por la Copa de la Liga: con un jugador menos y un golazo, los visitantes salvaron un punto cerca del final

MAR DEL PLATA.- Que está por el buen camino ya no quedan dudas. Que tiene mucho por pulir, es una certeza. Pero este Aldosivi empieza a encontrar el rumbo que pretende Fernando Gago, siempre y cuando no tropiece con descuidos. Y pierde puntos valiosos, como estos que se le esfumaron sobre el final del partido, cuando una exquisitez de Galoppo selló una igualdad ante Banfield con sabor a injusticia.

Si hasta pudo repetir la épica de hace una semana, con una victoria en tiempo de descuento ante San Lorenzo en Boedo. Esta vez fue Malcom Braida quien, debajo de los tres palos y con el arquero vencido, remató por sobre el travesaño en la que era casi la última jugada del partido.

El gol de Aldosivi

Empieza a asomar confianza en el equipo marplatense, que inició la competición y la gestión del nuevo técnico con varios altibajos. En particular, los errores en la última línea, que con aquellos primeros intentos de jugar a balón dominado desde el área propia sufrió varios goles en contra y derrotas que golpearon fuerte.

Esta tarde lluviosa permitió mostrar que puede jugar de igual a igual con los que se presumen superiores. En particular este Banfield, que arrancó el torneo con muy buenos resultados y tiene de la mano de su entrenador, Javier Sanguinetti, un esquema sólido, un potencial con aspiraciones grandes y buenas individualidades.

El golazo de Banfield

El inicio fue disputado, aunque Aldosivi demostró pronto que estaba dispuesto a ser protagonista. Jugó y buscó, a pesar de las dificultades de un campo mojado por los chaparrones que castigaron a esta ciudad durante las últimas horas. Tuvo chances para ponerse arriba en el marcador, en particular con los buenos intentos de Braida. No ligó.

La ventaja recién asomaría al minuto del segundo tiempo, cuando volvió a aparecer el olfato goleador y efectividad de Federico Andrada. Tan cuestionado Gago por esas salidas con pelota al pie desde el arquero Pocrnjic y esta vez desde allí se gestó el gol. Andrada llegó por el segundo palo a definir luego de una jugada que combinó pases desde el área propia, remate de media distancia y hasta un desborde de Indacoechea que terminó en asistencia. El centrodelantero lleva seis tantos este año y es el máximo artillero de esta Copa de la Liga Profesional.

Aldosivi y Banfield no se sacaron ventajas en Mar del Plata.

Y Aldosivi fue por más. Tuvo no menos de cinco situaciones de gol, en particular tras la expulsión de Luciano Lollo, con doble amarilla y salida por una durísima falta. Una clarísima, con Andrada que no pudo definir en el área chica y descargó pase atrás para un incómodo remate de Braida. El balón dio en el ángulo.

Era todo del local hasta que, a cinco minutos del final, Cuero desbordó por derecha y lanzó un centro lento que Galoppo resolvió de manera magistral: se elevó y ensayó una chilena. Impactó de lleno la pelota que ingresó junto al segundo palo, lejos de Pocrnjic y con toda la defensa como testigo, inmóviles frente a semejante y tan inesperada definición.

Que quede claro: Aldosivi pudo y debió ganarlo. Quizás en esa chance del final, otra vez con Braida. El balón cruzó el área chica, paralelo a la línea del arco, por entre una decena de piernas. El que llegó por detrás fue el joven delantero que no alcanzó a impactar de lleno y definió por encima del travesaño.

