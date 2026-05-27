Alejandro Davidovich Fokina dejó de ser entrenado por Mariano Puerta: la polémica ruptura con el coach argentino

La cuarta jornada de Roland Garros dejó una polémica que excede lo estrictamente tenístico. El español Alejandro Davidovich Fokina confirmó la desvinculación de su entrenador, el argentino Mariano Puerta, justo antes de enfrentar su partido frente a Thiago Tirante, encuentro en el que terminaría eliminado del Grand Slam. La decisión tomó por sorpresa al circuito, marcando un final abrupto para una relación profesional que se había iniciado en enero de este mismo año. Pero que además, dejó un final muy áspero: “Nos ha fallado como persona”, denunció el tenista.

En el box de Davidovich Fokina, durante su compromiso ante Tirante, solo se observó la presencia de Pepo Clavet. Este último se había incorporado al equipo de trabajo hace apenas un mes, bajo un esquema en el que debía alternar semanas de acompañamiento con Puerta. Sin embargo, ante la repentina separación, Clavet, el experimentado entrenador de 60 años que trabajó con figuras de la talla de Feliciano López y Fernando Verdasco, quedará ahora como el único responsable técnico del español de cara a la inminente gira sobre césped.

Alejandro Davidovich Fokina se refresca durante el partido anterior, ante Damir Dzumhur; perdería en segunda ronda ante Tirante ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El balance del ciclo de trabajo con Puerta, que se extendió por casi seis meses, estuvo lejos de las expectativas iniciales. En ese lapso, los resultados deportivos fueron modestos: el tenista alcanzó las semifinales en el ATP 250 de Adelaida y los cuartos de final en el ATP 500 de Dallas. Estos desempeños, sumados a una irregularidad general, provocaron que Davidovich Fokina sufriera un descenso en el ranking ATP, quedando fuera del Top 20 mundial.

La versión del jugador sobre la ruptura es tajante. Según relató Davidovich Fokina, la situación fue completamente unilateral por parte del entrenador. “Me escribió un mensaje muy largo el domingo, después del primer partido con Dzumhur, para decirme que no quería continuar”, detalló el tenista. Y agregó sobre la metodología de Puerta: “No dijo nada al resto del equipo y tomó un vuelo a Miami. Después escuché que ya se lo había hecho a un par de jugadores antes. Parece que esto para él es algo normal. Nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él. Fue él quien decidió no continuar, al menos hasta el final del torneo. No es mi problema, es adulto para tomar sus decisiones”.

El conflicto escaló rápidamente hacia un terreno personal. El tenista, oriundo de Fuengirola y afincado en Montecarlo, reveló que la desconexión fue total tras el anuncio: “Nunca nos hemos enfadado, todo estaba normal. Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer. Ya nada me sorprende”, concluyó. Con la salida de Puerta, Davidovich Fokina busca dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en la preparación para el tramo sobre césped, mientras en el ambiente del tenis el caso resuena como una de las rupturas más intempestivas de los últimos tiempos en el circuito profesional.

Cabe recordar que en su etapa de jugador, Puerta jugó la final de la edición 2005 de Roland Garros contra Rafael Nadal. Fue el primero de los 14 títulos de la leyenda balear en la Philippe Chatrier. El argentino dio positivo por etilefrina en un control antidopaje realizado durante la disputa del torneo.