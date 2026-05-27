Thiago Tirante venció a Alejandro Davidovich Fokina y avanzó a la tercera rueda de Roland Garros

Se sobrepone a la adversidad y sigue creciendo. Es el argentino que, por ahora, está llegando más lejos en Roland Garros. Allí está la sonrisa radiante de Thiago Tirante (60º del ranking ATP), que dejó en el camino a Alejandro Davidovich Fokina (23º y uno de los preclasificados) después de imponerse por 4-6, 7-6 (4), 6-1 y 6-3. Estuvo contra las cuerdas avanzado el segundo set, pero “Karate Kid” sacó a relucir su temple y se llevó el partido ante el español, un tanto disminuido físicamente. Ahora, a seguir soñando.

Lo que viene: Tirante se medirá con el ganador de Thanasi Kokkinakis y Pablo Carreño Busta. Pero para llegar a esta posibilidad, el platense sacó provecho de su saque (12 aces) y convirtió 46 tiros ganadores contra 37 de su rival. “Me enfoco mucho en mi juego, que es estar atacando, ganar puntos con el saque o que me quede la segunda bola. Tratar de tomar mi derecha y ser un jugador ofensivo. Y creo que eso hoy, durante muchos momentos, me pagó mucho como me viene pagando. Estoy contento de seguir confiando en mi tenis y en mi equipo. Y que estamos sacando partidos duros adelante”, se gratificó ante ESPN, ilusionado con seguir avanzando en el Bois de Boulogne.

La implacable derecha de Tirante: conectó 46 winners ante Davidovich Fokina DIMITAR DILKOFF - AFP

El jugador dirigido de Miguel Pastura encadenó otra victoria en 2026 ante jugadores encumbrados en el ranking, como la de este miércoles ante Davidovich Fokina (23°). Pero además, este año venció a Ben Shelton (9° en su momento) en Houston, a Flavio Coboli (12°) en Roma, a Tommy Paul (18°) en Madrid, a Francisco Cerúndolo (19°) en Río y a Cameron Norrie (19°) en Roma. Además, había vencido a Andrey Rublev en Bastad 2024.

A medida que prolonga su progreso en la elite del tenis mundial, Tirante se va encontrando con nuevas sensaciones, muy gratificantes: “Tuve la chance de jugar en una cancha grande. Me gustan los desafíos grandes, me gusta cuando hay gente. Empecé break abajo, pero sabía que él estaba jugando en un gran nivel, por encima capaz que lo que estaba jugando. Y la clave fue mantenerme ahí con mi equipo, aunque las cosas no salían y no la veía tan clara. Fui mejorando mi nivel. Empecé de menos y terminé jugando muy bien”, explicó.

La satisfacción de Tirante después de vencer a Davidovich Fokina DIMITAR DILKOFF - AFP

Cuando Davidovich Fokina sacaba para el segundo set, Tirante quebró. Y un rato después, el español tenía una ventaja de 3-0 en el tiebreak y el argentino se lo terminó llevando 7-4. “Fue muy importante ese momento. Porque obviamente estar dos sets abajo no es lo mismo que estar siete iguales. Sabía que yo contaba con mucho más físico que él. Estoy muy bien físicamente y eso me hace ganar muchos partidos”.

Después, el encuentro se le allanó: “El tercer set también fue clave porque pude seguir con mi intensidad. Él se fue un poquito y yo lo pude aprovechar como en el partido pasado. La clave es seguir estando ahí punto a punto”, mencionó a ESPN.

Tirante, que figura 47° en el ranking en vivo, se remite al presente y disfruta. Está en una especie de paraíso tenístico: “Me encanta que haya llegado a la tercera ronda de un Grand Slam justamente acá, en Roland Garros. Estoy en un gran nivel. La estoy pasando bien, que eso es primordial. Es muy importante, ¿no? Disfrutando más allá de los momentos malos del partido. Pasándola bien en la batalla, de la lucha. Y creo que eso también es lo que me hace disfrutar un poco más dentro de la cancha y estar un poco más relajado".

Lo mejor del partido