Alexander Zverev recibió una propuesta matrimonial de un simpatizante en pleno Australian Open

Las situaciones extratenísticas en los grandes torneos se desencadenan inevitablemente, y muchas veces con ribetes curiosos. El alemán Alexander Zverev, que tuvo que reponerse después de perder el primer set al canadiense Gabriel Diallo para avanzar a la segunda ronda del Open de Australia, recibió una propuesta de matrimonio de un hombre desde la tribuna de la cancha principal, la Rod Laver.

Un aficionado portaba un mensaje en un cartel en el que ponía “Casate conmigo, Sascha”, mientras era entrevistado por la ex jugadora alemana Andrea Petkovic tras la victoria.

Zverev, finalista el pasado año, pensó unos segundos. Luego sonrió y se dirigió al hombre, al que le preguntó desde la cancha: "¿Dónde está mi anillo, man? No soy tan barato“, dijo el germano, dijo entre risas, generando carcajadas entre el público.

“Marry me Sascha!” 💍



Alexander Zverev responds to a proposal from the crowd 😂 pic.twitter.com/PRwrRkzqRT — TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

Zverev accedió a la segunda ronda de Australia después del triunfo por 6-7 (1/7), 6-1, 6-4, 6-2 en la Rod Laver Arena. un triunfo que le permite dar el primer paso con éxito por décimo año consecutivo, en busca de frenar la hegemonía del italiano Sinner y el número uno mundial, el español Carlos Alcaraz, que se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam.

Al margen del momento risueño, el finalista de la edición pasada en Australia reconoció que su comienzo en el encuentro no fue el más satisfactorio. “No empecé muy bien. Le di demasiadas oportunidades y estuve demasiado a la defensiva. En Wimbledon el año pasado, perdí contra un jugador parecido en primera ronda”, señaló.

Sobre su preparación para el primer Grand Slam del año, explicó que hubiera preferido pasar más tiempo en cancha en la United Cup, donde Alemania cayó ante Polonia en fase de grupos_ “La preparación en los entrenamientos fue bastante buena. Pasé mucho tiempo aquí en Melbourne. Me hubiera encantado jugar más partidos, pero así son las cosas”.

Y después, otro momento particular en sus declaraciones, durante la conferencia de prensa:

-Periodista: “Tengo una pregunta relacionada con el espacio.Sabemos que amas el Universo, el sistema plane tario. ¿Puedes decirnos qué te atrae a la exploración del espacio?"

-Zverev: “Tratando de descubrir lo desconocido. ¿Es una buena respuesta? Tratando de descubrir lo desconocido. Creemos que sabemos cosas, pero en realidad sabemos muy poco. Y aprendiendo con el proceso de..."

-Periodista: “¿Crees que la respuesta de ganar un Grand Slam se encuentra en el espacio?“

-Zverev: “Creo que la respuesta de ganar un Grand Slam es que me dejes ganar uno”.

When Novak Djokovic crashed Alexander Zverev’s Australian Open press conference and asked him questions.



Zverev: “Yes, you’re going to win your 25th Grand Slam and we’re all going to be happy. Yay.” 😂pic.twitter.com/mkyzU0TYwF — Danny (@DjokovicFan_) January 18, 2026

