Alpine es un equipo sin respuestas y con Flavio Briatore extraviado en un laberinto

Un año atrás, el regreso de Flavio Briatore agitaba a la Fórmula 1. El tercer ciclo del italiano en el Gran Circo tenía un objetivo: la reconstrucción de la escudería Alpine para devolverle el brillo y la gloria del pasado. Figura reconocida en Enstone por los éxitos con Benetton y Renault y con pleno poder confiado por el CEO del Grupo Renault, Luca de Meo, alimentó ilusiones. Pero esta temporada descubre al equipo y al polémico empresario extraviados. El reciente Gran Premio de Austria reflejó múltiples flancos abiertos, entre un auto que no es competitivo y la resignación del asesor ejecutivo, que pasó de ubicar a los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto como responsables de no extraer el potencial del modelo A525 en la prueba de clasificación, a sincerarse y exponer, tras la carrera, que el nivel de rendimiento del coche es “preocupante y delicado”.

Franco Colapinto transita el Red Bull Ring: el Gran Premio de Austria resaltó la falta de ritmo de Alpine, que es el único equipo que no sumó puntos en las dos ultimas fechas Darko Bandic - AP

El escenario es enrevesado y no se observa una solución en el corto plazo: el esfuerzo de los pilotos no es suficiente para dominar un auto inmanejable y no asoman actualizaciones para corregir el déficit. De Meo, el hombre que respaldó a Briatore, dejará la automotriz en dos semanas y la sangría también incluye al garaje, con la partida del jefe de mecánicos. A la inquietud se agrega el rumor de que Valtteri Bottas, piloto de reserva de Mercedes, podría desembarcar en Alpine.

“Mi papel es sencillo, me encargo un poco de todo. Lo que voy a traer es la cultura de la victoria, el espíritu de competir. Es lo que me permitió ganar con Renault y con Benetton. Todos tenemos que estar convencidos de que podemos hacerlo, de que en dos años Alpine puede estar entre los cuatro primeros”, expuso Briatore, en junio del año pasado, aunque el presente remarca que la cuesta se hizo más empinada de lo que proyectó.

Alpine sumó puntos en apenas tres de las 11 fechas y en las dos últimas –Canadá y Austria– fue el único garaje de los diez que integran la grilla que no cosechó unidades para el Mundial de Constructores, donde cierra la tabla de posiciones. La carrera en Spielberg, del fin de semana, fue un tormento para Gasly y Colapinto. “Estábamos completamente fuera de ritmo y no había mucho que hacer: intentamos mantenernos en la pista, pero cada curva era extremadamente difícil. Una pena”, se lamentó el francés, que largó 10° y ascendió al sexto puesto en un giro –tras el incidente que protagonizaron Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull Racing)–, aunque cruzó la meta en el 13er casillero.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine sufren la falta de potencia del motor y en Austria el tránsito en las curvas de velocidad fue un tormento NurPhoto - NurPhoto

La caída de velocidad del A525 –el motor no tiene potencia y el Sistema de Recuperación de Energía (ERS, por sus siglas en inglés), que almacena en una batería la energía para que el piloto aumente la potencia del impulsor es deficitario– empuja a los pilotos a exigir el auto en las curvas para sostener un ritmo aceptable, aunque la maniobra perjudica la gestión de neumáticos y ese es un motivo que revela la mayor degradación de los diversos compuestos –blando, medio y duro– en relación con los rivales. Una imagen de la cámara a bordo de Colapinto, en la Curva 8 y promediando el gran premio, delató el empeño y la urgencia de realizar una corrección asombrosa para no perder el control del auto.

Franco Colapinto y la misión imposible de contener a Oliver Bearman, Lance Stroll y Esteban Ocon: los tres pilotos terminaron en Spielberg mejor clasificados que el argentino James Sutton - Formula 1 - Formula 1

“A medida que avanzó la carrera empezamos a tener problemas con el auto y el balance. Nos faltó ritmo y sufrimos más de lo habitual la degradación de los neumáticos. No sabemos por qué, necesitamos sentarnos como equipo y revisar todo con cuidado”, señaló, con frustración, Colapinto, que en la comparación con el ritmo y la velocidad de Gasly estuvo mejor –aún con el piso y flap delantero magullado por el toque de Yuki Tsunoda (RBR)–, aunque el desempeño y el clasificador no se conjugaron: partió 14° y llegó 15°. El tránsito en las curvas de velocidad fue un ítem destacado en las nueve carreras con Williams, una virtud que el pilarense no puede replicar con el deficiente Alpine.

Yuki Tsunoda and Franco Colapinto collided at Turn 4 😱



Both drivers continued onwards to the finish #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/IiZdTQC7ah — Formula 1 (@F1) June 30, 2025

El auto demuestra un comportamiento aceptable en la qualy y malo en los grandes premios. Gasly negó que en Silverstone, Spa-Francorchamps y Hungaroring, las próximas tres citas, el equipo introduzca mejoras. “Pelearemos con este auto, es el que tenemos y vamos a hacer lo mejor posible”, comentó el francés; la última actualización se realizó en el piso del A525 en Barcelona y se copió en Montreal en el auto de Colapinto.

Briatore admitió la problemática del doble comportamiento entre los sábados y los domingos. “El auto fue rápido y debería haber estado cómodamente en la Q3 con ambos pilotos, los domingos son una historia diferente: es importante entender por qué sucede si queremos revertir esta temporada desde la posición difícil en la que nos encontramos”, dijo Briatore, que ya no tendrá como interlocutor a De Meo y que en los últimos meses se quedó sin Oliver Oakes –team principal– y el jefe de mecánicos, Francis Stoke.

“Sabemos lo importante que es la estabilidad para el rendimiento de un equipo y Alpine estuvo cambiando muchos puestos de liderazgo en los últimos años. Si comparamos con Mercedes, los líderes de mi época, de hace 15 años, sigue en la mayoría de los roles claves”, resaltó Nico Rosberg, campeón mundial en 2016, en un podcast de Sky Sports F1.

Con la renuncia del CEO Luca de Meo, Flavio Briatore perdió en Alpine el respaldo del hombre del Grupo Renault que lo regresó a la Fórmula 1

La fecha límite de cinco grandes premios que se fijó cuando se anunció el ascenso de Colapinto quedará en el pasado el próximo fin de semana en Silverstone, el circuito en el que el argentino hizo su primera y única práctica libre antes de debutar con Williams. Briatore respalda al pilarense, que es una apuesta propia: el italiano incentivó a Alpine a negociar con la escudería de Grove, y en el plan que trazó estaba la posibilidad de reemplazar a Jack Doohan con el argentino.

El garaje de Alpine también perdió piezas: la renuncia del team principal Oliver Oakes y del jefe de mecánicos, Francis Stoke Malcolm Griffiths - Formula 1 - Formula 1

La ausencia de resultados invita a instalar suposiciones y el equipo con sede en Enstone, por el delicado momento que transita, es una de las mejores vidrieras para ofrecer pilotos o utilizarla para negociar mejores contratos con otras estructuras. Con la caravana trasladándose de Austria a Gran Bretaña, Bottas resultó el seleccionado para alterar el garaje: la presencia de Briatore en el hospitality de Mercedes agitó el ambiente y disparó múltiples conjeturas.

Una semana antes, al finlandés se lo relacionó hasta mediante un video con Cadillac, que ingresará en 2026 a la F.1, y a quien se impuso como candidato para Alpine fue al mexicano Sergio Checo Pérez. También se mencionó que Paul Aron, piloto de pruebas y de reserva, era una alternativa si Colapinto no se destacaba, pero el estonio será cedido a Sauber para las dos próximas carreras.