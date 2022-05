Ángel Di María reveló los momentos más difíciles con la selección argentina: “Estaba casi muerto”

El futbolista Ángel Di María contó este lunes en una distendida entrevista con el programa Todo Pasa (Urbana Play) cuáles fueron los dos momentos más difíciles que le tocó atravesar con la camiseta de la selección argentina, con la que se consagró campeón de América en 2021, luego de perder tres finales de manera consecutiva en 2014, 2015 y 2016. “Fideo”, sin embargo, no había podido participar en la plenitud de su condición física en ninguna de ellas. De hecho, en el Mundial de Brasil, ni siquiera pudo jugar un minuto.

Entre los momentos más desagradables que tuvo que vivir con la “Albiceleste”, a la cual, no obstante, le declaró su amor incondicional, se centró en un par de ocasiones puntuales. “Yo creo que la peor fue la del Mundial 2014, lejos. Perder la final y no poder jugar fue lo más duro que me pudo haber pasado. La segunda vez, y está muy cerca de la del Mundial, fue el segundo partido en la Copa América de Estados Unidos. Psicológicamente estaba casi muerto. Fue durísimo, y no pude soportarlo. Me costó muchísimo remarla y salir de esa. Venía tres días antes jugar un partido contra Chile, se había muerto mi abuela, y me entero que vamos a jugar al partido”.

En aquella ocasión, el equipo dirigido por Gerardo Martino se enfrentaba a Panamá, luego de derrotar al conjunto trasandino en el debut de la competencia. Di María tuvo que ser reemplazado a los 43 minutos del primer tiempo producto de una contractura muscular. En su lugar, ingresó Erik Lamela. El jugador surgido en Rosario Central recién sumaría minutos en el encuentro definitorio ante “La Roja”, aunque fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo por Matías Kranevitter.

Angel Di María delantero del seleccionado Argentino de Fútbol en sus lesiones de la final de las Copas Amérca 2015 y 2016. Archivo - La Nación

Ángel Di María reveló que Jorgelina Cardoso tiene anotados a los periodistas que lo insultan

En otro tramo de la conversación, el exjugador de Benfica y Manchester United se refirió al constante apoyo público que recibe de su pareja y madre de sus tres hijos, Jorgelina Cardoso, en las instancias más desfavorables. Al respecto, dijo entre risas que la influencer identifica a cada uno de los cronistas que criticaron a su marido. “Los tiene anotados a todos. Capaz que si me puteaste ahí tranquilamente te deje pasar. Si fuiste de los pesados, seguro te tiene anotado es así”, le dijo a Matías Martin, quien contó que una vez se cruzó con ella en un aeropuerto y temía saludarla.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María, una pareja muy firme Instagram @jorgelinacardoso26

A la vez, “Angelito” se mostró muy contento de estar junto a una persona que lo protege en las situaciones difíciles. “Gracias a Dios la tengo al lado, y siempre está ahí para defenderme, bancarme, decir las cosas que uno a veces no pude decir, y agradecido que se así de esa manera”. Al mismo tiempo, confesó que Jorgelina suele postear en sus redes sociales cuestiones vinculadas a su pareja con el previo visto bueno de Di María.

Además, reparó en la mirada que tiene la prensa sobre ella. “La verdad que en quil... no me metió. (...) La tienen como la loca, como la que se le pira enseguida; entonces están siempre atentos a ella, pero varias veces tuve que pararla y decirle: ‘no, ya eso es un montón’. (Y ahí), o cambia las palabras, o no sube nada”.