Christian Karembeu: a qué argentino tuvo como inspiración y lo comparó con Magic Johnson y por qué “Messi necesita afecto”

Christian Karembeu fue campeón del Mundo con Francia en el Mundial de 1998. También ganó la Eurocopa del 2000 con el combinado Galo. Por eso, es ídolo en su país, pero también es muy reconocido en España, donde vistió la camiseta del Real Madrid, equipo en el que obtuvo las Champions League del 98 y del 2000. Lo cierto es que este exvolante de 51 años tiene conocimiento sobre el fútbol argentino y lo expresó a través de algunas opiniones que dio en una entrevista. Su visión de juego inspirada en Jorge Burruchaga, Diego Maradona y Lionel Messi, y la afinidad con un club de la Argentina fueron algunos de los temas de los que habló este ex futbolista nacido en el archipiélago oceánico de Nueva Caledonia, perteneciente a Francia.

El exmediocampista francés habló para Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, un programa radial argentino y primero se refirió a lo que dignificó ganar un Mundial, pero recordó lo difícil que fue su vida de chico: “Cuando yo toqué la copa del mundo, toda mi historia desfiló por delante: desde mi infancia hasta esa copa. No podría creer lo que estaba viviendo. Es increíble, fue un mágico momento. Recordé que mi sueño era comer una manzana y que recorría todos los días 14 kilómetros para buscar el pan y luego repartirlo con mis 18 hermanos”.

Christian Karembeu jugando para Francia, seleccionado con que ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000 DUSAN VRANIC - AP

De Nueva Caledonia, isla ubicada en el océano Pacífico, fue visto por captadores del club Nantes de Francia y allí fue donde comenzó su historia en el fútbol. Pero para llevar a cabo su carrera como futbolista tuvo como inspiración a un argentino: Jorge Burruchaga: “Fue la primera vez que vi a un campeón del mundo. Fue una inspiración total, porque solamente lo había visto en la pantalla y no imaginé que podía encontrarlo y fue mágico ese encuentro para mí. Cuando encuentras un campeón del mundo, te preguntas ¿Si es posible para él, también puede serlo para mí?”.

Y agregó: “Allí conectamos y compartíamos muchas cosas. Jorge fue uno de los mejores mediocampistas del mundo. Podía jugar con los dos perfiles, podía hacer pases y era como Magic Johnson: miraba para un lado y la tiraba para otro lado. Eso era Burruchaga, fue mágico”, expresó Karembeu.

"Fue mágico", dijo Karembeu sobre Jorge Burruchaga, una de sus inspiraciones en el fútbol Antonio Montano - Archivo / LA NACION

Su referencia a Burruchaga continuó, pero también sumó a Diego Maradona en una comparación de ambos exjugadores argentinos con dos de su nacionalidad y de la actualidad: “Benzema y Mbappé en la selección de Francia son increíbles juntos. Lo hacen muy bien, se buscan siempre y sobre todo con éxito. Lo vimos en la copa de naciones, cuando juegan juntos siempre es un peligro para los adversarios. Cuando los veo jugar juntos a Benzema y Mbappé me hacen acordar a Maradona y Burruchaga”, dijo el campeón del mundo con la selección francesa. Además, agregó que el actual delantero de Real Madrid “es el mejor 9 de la historia del club”.

La actualidad de Lionel Messi en el fútbol francés fue otro de los temas de los que charló Karembeu y sobre el 30 de PSG, manifestó: “Cuando juega, y a donde va, siempre está todo lleno. Ocurre acá en Francia. Es un jugador sensacional, pero también es una atracción para la Liga francesa. Messi es más que un jugador. En Francia tenemos que respetarlo más a este chico, porque atrae a la gente. Es muy importante”.

Sobre los silbidos en algunos partidos también dejó su opinión: “No se puede silbar nunca a Messi, porque es un crack. Es un error de los hinchas, porque Messi necesita afecto siempre y si el público le ofrece afecto, va a terminar destacándose”.

Karembeu expresó que Messi debe ser el líder de PSG FRANCK FIFE - AFP

También hizo hincapié en el alejamiento del capitán del seleccionado argentino de Barcelona y sobre el rol que le deben asignar en su actual equipo: “No fue fácil para él. Depende del técnico lo que voy a decir, pero para mí Messi en el PSG tiene que ser designado como el líder del grupo. Messi es eso, si el PSG deja que lidere, guie y cuide al grupo van a ganar siempre, pero tienen que dejarlo que el sea el líder . Messi tiene que ser el líder para destacar su juego. Lo hemos visto 20 años en el Barcelona siendo así, entonces no podemos cambiarlo. Tiene que ir por ese camino, donde es el líder técnico y del grupo. Tiene que ser el capitán, porque sabe perfectamente su rol. Messi es una magia y tenemos que dejar de juzgarlo, porque sabemos que cuando toca la pelota, algo siempre genera”, dijo.

“Se los puede juntar”

Sobre juntar a Messi con Cristiano Ronaldo, el exjugador dejó su impresión: “El fútbol de hoy estaría en condiciones de juntarlos. Se puede porque yo nunca pensé que Messi podía dejar el Barcelona, como tampoco que Cristiano haya dejado Real Madrid o la Juventus. En esta industria de fútbol se puede juntarlos, porque hay patrocinadores que pueden lograrlo, aparte hay mucha gente en el fútbol que esta esperando que eso ocurra. El único club que puede unir a estos crack es el PSG, mira los crack que están allí: Neymar, Mbappe, Messi... Solamente el Paris Saint Germain lo puede hacer. A veces pienso verlos juntos en el Real Madrid, pero luego me pongo a pensar y no creo que Messi quiera jugar en el Real Madrid”.

Karembeu contó que le gusta Estudiantes por Juan Sebastián Verón Fernando Gens - Telam