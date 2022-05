PSG - Troyes, por la Liga de Francia, en vivo

PT ‘23: penal a Mbappé, Neymar pone el 2-0

Se encuentran los solistas ofensivos de PSG. Neymar domina a unos metros del área y filtra un pase para el desmarque de Mbappé; cuando el zaguero central norteamericano Palmer-Brown quiere recuperar terreno, no hace más que cometer una falta sobre el delantero francés, que quedó dolorido en un pie y requirió atención médica. Del penal se hizo cargo Neymar, que ante un arquero que insólitamente no paraba de sonreír, con un toque suave puso el 2-0.

PT ‘15: Le llegan a PSG

Por ahora, Messi y Mbappé no intervienen tanto en ataque, aunque PSG es una amenaza constante. Eso no quita que sea un equipo descompensado. Troyes encuentra espacios y llega al área de Navas. Por ahora no es profundo ni contundente.

PT ‘6: Di María, en acción, gana PSG

Ángel Di María no venía siendo titular y aprovecha muy bien los primeros minutos del partido. Primero, con un movimiento característico suyo: sobre la derecha, engancha para sacar el zurdazo combado, despejado por el arquero Moulin. Un par de minutos después, Fideo otra vez en acción, con un centro cruzado para la entrada en solitario del capitán Marquinhos. Ante una defensa y un arquero estáticos, el brasileño controló y puso el madrugador 1-0 para PSG.

PT ‘2: Di María, abierto; Messi, por adentro

No es habitual una formación con un perfil tan ofensivo en PSG. Se debilita un poco el medio campo, con Pereira y Verratti como únicos volantes puros. Con esta disposición, Di María se ubica abierto, sobre la derecha, y Messi en una zona más centrada, detrás de Mbappé.

Marco Verratti da un pase ante la oposición de Florian Tardieu Christophe Ena - AP

15.37 PSG, formación confirmada con los 4 fantásticos

Tras la alarma del sábado por un dolor intercostal que no le permitió completar el entrenamiento, finalmente Lionel Messi fue confirmado como titular. Mauricio Pochettino volverá a una línea de cuatro y en el ataque, como pocas veces ocurrió, alineará a los cuatro fantásticos: Ángel Di María, Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Sigue al margen Leandro Paredes, que se recupera de una operación de pubalgia, y Mauro Icardi no fue incluido en el banco por una lesión.

15.35 Los titulares de Troyes

Troyes ocupa el 15° puesto y todavía no tiene asegurada la permanencia en primera, si bien está cinco puntos por delante de Saint-Etienne, que ocupa lugar de Promoción. Viene de golear 3-0 a Lille, con lo cual puso fin a una racha de tres derrotas y un empate.

15.30 ¡Bienvenidos a la cobertura de PSG - Troyes!

Bienvenidos al seguimiento en vivo del partido que el campeón Paris Saint Germain disputará ante Troyes, en el Parque de los Príncipes, por la antepenúltima fecha de la Liga de Francia.