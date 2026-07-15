“Argentina quiero verte bicampeón”: toda la intimidad del festejo de los jugadores en el vestuario

Tras un triunfo histórico en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra, los jugadores de la selección argentina protagonizaron un alocado festejo en el vestuario. Como ya es costumbre, fue Nicolás Otamendi el encargado de mostrar todos los detalles de la celebración en sus redes sociales. “Argentina quiero verte bicampeón”, corearon los dirigidos por Lionel Scaloni.

"Argentina quiero verte bicampeón", cantó el plantel

La selección argentina coronó otra noche para el recuerdo. Luego de un primer tiempo muy trabado, donde los dos equipos dejaron todo en cada pelota, el conjunto inglés abrió el marcador a través de Gordon a los 55 minutos. Con el tanto del extremo, pintaba una noche difícil para el conjunto nacional, que otra vez tenía que dar vuelta un resultado adverso en este torneo.

No obstante, lejos de intimidarse, con el 1 a 0 abajo la selección argentina desplegó su mejor fútbol y comenzó una remontada histórica. Luego de someter al equipo rival con dos palos y varias situaciones peligrosas, apareció Enzo Fernández a los 85 minutos y estampó el empate con un gran remate.

Otamendi mostró toda la intimidad de la celebración de los jugadores

La victoria argentina llegó en los nueve minutos de adición que agregó el árbitro estadounidense. Tras un desborde de Messi -que tiró el centro con la derecha- apareció Lautaro Martínez para cabecear el balón dentro de la red y desató la locura argentina. El gol se festejó alocadamente en el estadio Atlanta y en cada hogar del país.

Consumado el triunfo, los jugadores celebraron en la cancha con los miles de argentinos presentes. Luego, llevaron los festejos al vestuario, donde fue Otamendi el encargado de mostrar en sus redes sociales toda la intimidad. “Un minuto de silencio para Inglaterra que está muerto”, cantaron los jugadores, que se tiraban agua y agitaban las camisetas.

Uno de los detalles de la celebración estuvo en la bandera alusiva a las Islas Malvinas que se puso Lisandro Martínez en los hombros. El defensor central, que completó un gran partido, quiso dejar un mensaje claro sobre la soberanía argentina en el archipiélago, luego de superar a Inglaterra en la Copa del Mundo.

Otamendi es el encargado de mostrar los festejos en redes sociales

Otra de las perlitas del festejo que mostró Otamendi fue cuando estaban entonando “La cuarta estrella”, la canción mundialista que se volvió viral en esta competición, y filmó a Alexis Mac Allister que estaba sentado. El mediocampista, visiblemente cansado luego del extenuante partido, celebró alocadamente con la lengua afuera y dejó una imagen que recorrió el mundo.

Alexis muy contento con el triunfo argentino (Foto: @nicolasotamendi30)

Uno de los que pudo vivir de primera mano el íntimo festejo en el vestuario fue Ezequiel “Pocho” Lavezzi. El exjugador de la selección argentina, que jugó la final del Mundial 2014, entró elegante, de traje y zapatos, luego de presenciar el partido en el palco del estadio. “Firme los punta de acero”, bromeó Ota sobre su calzado en la historia de Instagram. El Pocho, fiel a su estilo, sonrió para la cámara.

El Pocho Lavezzi invitado de lujo al vestuario argentino

El triunfo 2 a 1 de la Scaloneta frente a Inglaterra quedará en la historia del fútbol argentino. Ahora, los jugadores deberán tomarse unos días de descanso para preparar el partido del domingo, donde enfrentarán en la final del Mundial a España, que llegó como la clara candidata a quedarse con el título. Como se sabe, es fútbol y todo puede pasar, por lo que la ilusión argentina seguirá bien en alto hasta el minuto.