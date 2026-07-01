Argentina repitió el ritual que ya se transformó en cábala: así fue el nuevo asado en Kansas con Scaloni como protagonista

La selección argentina se prepara para su partido de 16avos del viernes contra Cabo Verde, pero antes cumplió con una sana costumbre: el asado en la concentración. En Kansas City, los jugadores y todo el staff disfrutaron del cuarta parrillada en este Mundial 2026 y Emiliano “Dibu” Martínez fue el encargado de mostrar todos los detalles del encuentro. “Acá con todas las vaquitas light”, bromeó el arquero, fiel a su estilo.

Este martes por la noche el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a compartir un asado con todos los integrantes de la delegación, incluido el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Como sucedió en los anteriores, un grupo de jugadores acompañó al cocinero Diego Iacovone en la parrilla: Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.

Dibu y Giuliano probaron la carne antes que sus compañeros (Foto: @chiquitapia)

El arquero de la Scaloneta fue el encargado de compartir en las redes sociales todos los detalles del encuentro. “Acá con todas las vaquitas light, qué colorcito tiene”, dijo el número 23 mostrando la carne sobre la parrilla en sus historias de Instagram. Luego, soltó una broma que no pasó desapercibida por los fans: “Pollo para los veganos”, lanzó y produjo la carcajada de sus compañeros.

El Dibu Martínez mostró todos los detalles del asado

Según le contó Iacovone en el clip, el asado constaba de chorizo, pollo, asado, vacío, ojo de bife, entraña y provoleta. “Estamos todos los pibes”, resaltó el Dibu mostrando a todos los presentes. “Allá está el nutri, el que hace todo mal”, dijo entre risas al señalar al nutricionista de la selección nacional, Luciano Spena.

El presidente de la AFA compartió el video del asado

Chiqui Tapia compartió un video de la jornada en su cuenta de Instagram, donde reveló varias perlitas. “Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City”, escribió en la publicación, que alcanzó más de 65 mil likes en pocas horas.

Una de las joyitas del clip que compartió Tapia lo tiene a él mismo como protagonista. En uno de los pasajes del video se ve como el presidente de la AFA con camisa azul y gafas de sol agarró la pala y se puso a acomodar el fuego de la parrilla, bajo la supervisión de Iacovone. Claramente, un look poco ortodoxo para un parillero.

Tapia ayudó en la parrilla (Foto: @chiquitapia)

Quien hizo su aparición en la zona de parillas por primera vez fue nada más y nada menos que Lionel Scaloni. El DT de la Selección agarró una cuchilla y se puso a trozar las porciones para su staff y sus dirigidos. Además, probó la carne e hizo un gesto de aprobación.

El DT de la selección argentina se animó a meter mano en el asado (Foto: @chiquitapia)

Los asados en la concentración de la selección argentina se convirtieron con el tiempo en mucho más que una simple comida: representan un ritual de unión que fortalece el espíritu de grupo puertas adentro. En medio de la exigencia física y mental que implica una competencia como un Mundial, estos encuentros permiten que jugadores, cuerpo técnico y colaboradores compartan un espacio distendido, refuercen vínculos personales y mantengan ese clima de camaradería que caracteriza al ciclo de Scaloni. Además, como el equipo viene ganando, mejor seguir con las costumbres.