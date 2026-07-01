Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Argentina repitió el ritual que ya se transformó en cábala: así fue el nuevo asado en Kansas con Scaloni como protagonista
Con el Dibu Martínez haciendo de las suyas en la parrilla, la selección argentina volvió a compartir un momento de distensión antes del partido definitorio con Cabo Verde; mirá las imágenes
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina se prepara para su partido de 16avos del viernes contra Cabo Verde, pero antes cumplió con una sana costumbre: el asado en la concentración. En Kansas City, los jugadores y todo el staff disfrutaron del cuarta parrillada en este Mundial 2026 y Emiliano “Dibu” Martínez fue el encargado de mostrar todos los detalles del encuentro. “Acá con todas las vaquitas light”, bromeó el arquero, fiel a su estilo.
Este martes por la noche el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a compartir un asado con todos los integrantes de la delegación, incluido el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Como sucedió en los anteriores, un grupo de jugadores acompañó al cocinero Diego Iacovone en la parrilla: Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.
El arquero de la Scaloneta fue el encargado de compartir en las redes sociales todos los detalles del encuentro. “Acá con todas las vaquitas light, qué colorcito tiene”, dijo el número 23 mostrando la carne sobre la parrilla en sus historias de Instagram. Luego, soltó una broma que no pasó desapercibida por los fans: “Pollo para los veganos”, lanzó y produjo la carcajada de sus compañeros.
Según le contó Iacovone en el clip, el asado constaba de chorizo, pollo, asado, vacío, ojo de bife, entraña y provoleta. “Estamos todos los pibes”, resaltó el Dibu mostrando a todos los presentes. “Allá está el nutri, el que hace todo mal”, dijo entre risas al señalar al nutricionista de la selección nacional, Luciano Spena.
Chiqui Tapia compartió un video de la jornada en su cuenta de Instagram, donde reveló varias perlitas. “Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City”, escribió en la publicación, que alcanzó más de 65 mil likes en pocas horas.
Una de las joyitas del clip que compartió Tapia lo tiene a él mismo como protagonista. En uno de los pasajes del video se ve como el presidente de la AFA con camisa azul y gafas de sol agarró la pala y se puso a acomodar el fuego de la parrilla, bajo la supervisión de Iacovone. Claramente, un look poco ortodoxo para un parillero.
Quien hizo su aparición en la zona de parillas por primera vez fue nada más y nada menos que Lionel Scaloni. El DT de la Selección agarró una cuchilla y se puso a trozar las porciones para su staff y sus dirigidos. Además, probó la carne e hizo un gesto de aprobación.
Los asados en la concentración de la selección argentina se convirtieron con el tiempo en mucho más que una simple comida: representan un ritual de unión que fortalece el espíritu de grupo puertas adentro. En medio de la exigencia física y mental que implica una competencia como un Mundial, estos encuentros permiten que jugadores, cuerpo técnico y colaboradores compartan un espacio distendido, refuercen vínculos personales y mantengan ese clima de camaradería que caracteriza al ciclo de Scaloni. Además, como el equipo viene ganando, mejor seguir con las costumbres.
Otras noticias de Mundial 2026
"Están lanzando cerveza". La agresión que sufrió un grupo de periodistas a manos de hinchas mexicanos tras el partido en el Azteca
Sorpresa mundial. Congo rompe los pronósticos y le gana a Inglaterra, que busca el empate y hace figura al arquero rival
16avos de final. Bélgica vs. Senegal, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
- 1
De las bajas a la abundancia: ahora a Scaloni le sobran variantes para el primer mata-mata del Mundial
- 2
Erling Haaland marcó el gol de la clasificación de Noruega y quedó a uno de Lionel Messi en la tabla de goleadores
- 3
Sebastián Beccacece se despidió de Ecuador tras la eliminación en el Mundial: “Los resultados mandan”
- 4
México convirtió al estadio Azteca en una fortaleza, minimizó a Ecuador y lo eliminó del Mundial 2026 con juego y carácter