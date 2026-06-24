Así fue el saludo de Ronaldinho con Ancelotti y Neymar en el duelo de Brasil ante Escocia

Mientras los aficionados están preocupados por una posible abducción alienígena en el partido de Brasil y Escocia, en el campo de juego se dio un cruce de gigantes: Carlo Ancelotti recibió el saludo de Ronaldinho al salir a la cancha para empezar el encuentro. La imagen de estas dos leyendas del fútbol fue muy comentada en las redes sociales.

Las leyendas del fútbol mostraron muy buena onda entre ellos (Foto: X)

El encuentro se dio antes del iniciar el partido cuando la cámara de la transmisión mostraba al DT italiano entrar al campo de juego. Allí, fue abordado por Ronaldinho, que se encontraba al lado de la línea de cal. Con su look característico de gorra, gafas de sol y musculosa de Brasil, el exnúmero 10 de la selección brasileña le sonrió y le deseó buena suerte para el partido.

El abrazo entre estas figuras del fútbol recorrió el mundo, ya que se trata de un campeón del mundo con la verdeamarela en 2002 y uno de los técnicos más ganadores de la historia, con 5 Champions League.

Ronaldinho y Ancelotti son dos leyendas del fútbol (Foto: X)

El encuentro entre Brasil y Escocia, que cierra el grupo C, es clave para determinar qué selección terminará primera en esa zona, pensando en los cruces de los 16avos. Además, hay una gran expectativa de ver jugar a Neymar Jr, que se perdió los dos primeros encuentros por lesión.

El saludo que acaparó la atención de la prensa mundial fue el que mantuvieron también Ronaldinho y Neymar. El ex Barcelona, Milán y Flamengo saludó a los 26 jugadores de Brasil antes de salir al juego con un apretón de manos. Sin embargo, cuando el ex Santos salió último se fundieron en un abrazo que demostró el cariño y la buena onda que los une.

Qué mejor que salir a cancha y que te arengue… ¡¡RONALDINHO!! Espectacular momento con los jugadores de la Canarinha. ¡Atención al abrazo con Vini y Neymar!



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Ronaldinho y Neymar llegaron a jugar juntos en la selección en 2011. Es muy recordado un clásico contra Argentina jugado en el estadio Mangueirão de Belém, donde Brasil ganó 2-0 y ambos dieron una exhibición de magia y regates.