Así vive un youtuber argentino el Mundial en Bangladesh: “Es una locura”

Cada vez que llega un nuevo Mundial, los hinchas argentinos ganan notoriedad a nivel global por su fervor. No obstante, hay otros fanáticos de la selección argentina que resuenan con fuerza: los de Bangladesh. A más de 16 mil kilómetros de Buenos Aires, se vive con pasión el fútbol de la Scaloneta y miles de personas colman las calles por los partidos de Lionel Messi y compañía. El youtuber Un Topo por el Mundo quiso vivir en carne propia esa experiencia y se fue a ver la Copa del Mundo allí. “Idolatran a la Argentina y nos ven como algo bueno”, contó a LA NACION desde Dhaka, la capital bangladesí.

El creador de contenido recorre distintos países del mundo haciendo videos (Foto: @topo)

Por qué fue a ver el Mundial a Bangladesh

El creador de contenido, oriundo de Remedios de Escalada, tiene más de 435 mil suscriptores en YouTube por sus videos recorriendo distintos lugares del planeta, desde el tren Transiberiano, pasando por Camboya, Chile o Tucumán. En esta oportunidad, el Topo quiso experimentar cómo se vive la efusividad mundialista en Bangladesh, en una aventura agitada que se suma a su largo recorrido de travesías.

El Mundial se vive a pleno en el país asiático (Foto: @topo)

“Mi idea de ver el Mundial en Bangladesh surgió; me puse a pensar qué contenido iba a ser para este momento. Para los que hacemos contenido, la época del Mundial, si no haces algo relacionado, estás bastante complicado, porque solamente te va a ver la gente que no consume fútbol o los que son muy seguidores del canal”, explicó.

Si bien pensó ir a Estados Unidos para ver la competición in situ, el youtuber buscó “no ser uno más del montón” y traer una arista novedosa a su público para el torneo más importante del fútbol. “Lo mejor era ir a Bangladesh, después de todo lo que vimos en el 2022. Tomé la decisión de venir, planeé todo el viaje. También en el medio fui a ver un partido a Nápoles, buscando como esa identidad argentina en el mundo, pero viendo que en Bangladesh es una locura”, aclaró.

Los bangladeshíes son fanáticos de Messi y Maradona

Ya con unos días en el país asiático, uno de los más densamente poblados del mundo con 170 millones de personas viviendo en poco más de 148.000 km², el Topo pudo ver con sus propios ojos cómo se vive allí el fanatismo por Argentina. El creador de contenido subió un video a su canal por el partido contra Austria de la segunda fecha y superó las 240 mil vistas en la plataforma.

“En una primera impresión, lo que más me sorprendió es ver banderas argentinas colgadas de las casas. Es realmente único, es una de las ciudades más grandes del mundo con más de 30 millones de personas y vas pasando por los edificios y ves no solo banderas chicas sino algunas gigantes”, contó. En su video mostró que está la camiseta de Argentina más grande del mundo colgada en una esquina de Dhaka, además de las miles de banderas colgadas en los postes de luz y en los cables. “Es realmente impactante. Te genera como una emoción en el pecho”, aseveró.

Por todos lados se ven referencias a la selección nacional (Foto: @topo)

El amor de Bangladesh por Argentina

Dicen que el amor no tiene explicación, pero en el caso de Bangladesh y la selección argentina hay un motivo: Diego Armando Maradona. “La explicación de por qué ellos bancan a la Argentina tiene que ver con que el primer mundial que vieron fue el del 86, se vio en vivo. Ahí estaba el Diego, salimos campeones y eso llevó a que empiecen a seguir a la Argentina y que se haya transmitido generación tras generación”, afirmó Topo, que estuvo entrevistando a decenas de bangladeshíes en las calles para entender este vínculo.

Miles de personas se juntan a celebrar en cada partido de la selección argentina

Con el salto de Messi a ser una figura mundial del fútbol desde hace 20 años, este fanatismo se acrecentó. La Pulga pasó a ser sinónimo de fútbol en todo el mundo y Bangladesh no fue la excepción. Con la llegada de la Scaloneta y la consagración en Qatar 2022, la cuestión se transformó en una tradición. “Con el Mundial del 2022 se hicieron mucho más fanáticos de Argentina, pero es algo que se viene heredando generación tras generación esta cuestión de seguir a la Argentina”, aclaró el youtuber.

Si bien la hinchada argentina es muy masiva en el país asiático, también hay fanáticos de otras selecciones, como si fueran clubes de fútbol. “Hay muchas banderas de Argentina pero también de otros países que ellos siguen. Argentina es el mayoritario pero muchos siguen a Brasil, de hecho se creó también la pica Brasil-Argentina acá. Algunos siguen a Alemania, Portugal y España”, contó Topo y se lamentó que, a pesar de tantas banderas de muchas naciones, “ves muy poquitas del propio Bangladesh”.

Una camiseta gigante de la selección argentina decora la capital (Foto: @topo)

Con cada partido de la Scaloneta, miles de personas en Dhaka se juntan en las calles a festejar. Con las bocinas de sus autos, silbatos y vuvuzelas, hacen fiesta sin importar el horario: con 9 horas de diferencia horaria con Buenos Aires, a veces festejan bien entrada la madrugada.

El mensaje de Topo en sus videos

En sus videos, Topo, que es licenciado en Economía, suele explicar la historia de cada país que visita y busca dar información cultural, social y política relevante para sus seguidores. Al viajar tanto por el mundo, también puede ver con cierta distancia a su propio país. “Argentina es un país bien visto en el mundo, cosa que muchas veces se desprestigia. Algunos se quejan de ‘mirá cómo nos ven en el mundo’, como si fuera algo malo. Acá idolatran a la Argentina y nos ven como algo bueno”, aseguró.

El creador de contenido busca dejar un mensaje de valoración del país a través de sus videos (Foto: @topo)

“Creo que es una imagen muy positiva que nos llevamos como país y creo que es un buen destino para explorar y para establecer intercambios de los bangladesíes con los argentinos”, agregó el youtuber.

Para quienes quieren conocer las historias del Topo por el Mundo -y algunas anécdotas que no revela en sus videos-, lo pueden ver en su obra de teatro: tiene función el sábado 1 de agosto en La Plata en el Teatro Metro y el jueves 22 de octubre en el Teatro Politeama de Buenos Aires. Allí cuenta experiencias inéditas de sus viajes, toma preguntas del público e incluso regala objetos que recolectó en sus travesías. Habrá que ver qué se trae consigo de la vibrante Bangladesh.