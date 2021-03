La gimnasta Sunisa Lee se entrena en Minnesota: los atletas de EE.UU. "no se saltean la cola" Fuente: Archivo - Crédito: Jenn Ackerman/The New York Times

The New York Times Andrew Keh Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de marzo de 2021 • 15:00

En el cálculo actual de cómo distribuir los limitados suministros de la vacuna contra el coronavirus, el amplio consenso mundial suele comenzar con unos pocos grupos: médicos y enfermeras, enfermos y ancianos, trabajadores de primera línea y profesores. En ningún momento, normalmente, los atletas de élite (las mejores nadadoras de sincronización y buzos de altura de una nación, sus velocistas y marchadores más rápidos, sus mejores gimnastas y jugadores de bádminton) entran en la discusión inicial.

Y sin embargo, ése es precisamente el debate que se está produciendo en todo el mundo en los últimos meses antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. No es sólo una cuestión de bioética: la forma en que los distintos gobiernos procedan en materia de vacunación en los próximos meses podría determinar si la competencia se desarrolla como una catártica celebración masiva del deporte internacional o como un evento mundial de un mes de duración.

Debate y controversia: qué hacen los países

En cualquier otro año, los atletas profesionales -jóvenes, sanos y obviamente en muy buena forma- serían empujados al final de la fila. Sin embargo, esta temporada, con la inauguración de los Juegos Olímpicos en Japón, donde el aumento del número de casos a principios de año obligó a muchas de las ciudades más grandes del país a declararse en estado de emergencia el mes pasado, la cuestión se ha vuelto bastante más controvertida.

Un hombre recibe la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en Tel Aviv Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Oded Balilty

Un número cada vez mayor de países, un grupo tan diverso como India, Hungría e Israel, han anunciado que pondrán a sus olímpicos al frente de sus filas de vacunación. El presidente de México colocó este mes a los atletas de su país en un grupo prioritario junto a los trabajadores médicos y los profesores. Lituania se ha movido aún más rápido; comenzó a administrar las vacunas a sus olímpicos hace semanas.

Para muchos países, las vacunas tempranas no son más que un esfuerzo por evitar tanto los casos inoportunos como las interrupciones del precioso tiempo de entrenamiento. Ni los organizadores japoneses ni el Comité Olímpico Internacional exigirán pruebas de vacunación o períodos de cuarentena a los asistentes o competidores de los Juegos, aunque se realizarán pruebas periódicas a los atletas, entrenadores, periodistas y funcionarios mientras estén en Japón.

Otros comités olímpicos nacionales, por un sentido del deber moral o simplemente por el temor a las reacciones del público, han dicho públicamente que no pedirán un trato preferente en las vacunas, por mucho que en privado quieran que sus atletas se vacunen.

"Desde luego, no creo que haya ninguna razón por la que los atletas deban recibir un trato especial", dijo Evan Dunfee, un marchador de élite de Canadá, país en el que los olímpicos, hasta ahora, no tienen prioridad en las vacunas. Sin embargo, incluso los expertos en ética están divididos sobre la conveniencia -y las consecuencias para la salud mundial- de los saltos de línea olímpicos.

"Los atletas son trabajadores esenciales", dijo Arthur Caplan, profesor de ética médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, haciéndose eco de una opinión expresada en las últimas semanas por los gobiernos de Dinamarca, Serbia y Filipinas, que han dicho que llevarán a los futuros olímpicos a la primera fila de vacunación.

Caplan dijo que, aunque el foco de atención de esta pandemia se había centrado, con razón, en las consecuencias físicas del virus mortal, no se estaba prestando suficiente atención a los efectos secundarios psicosociales de los bloqueos generalizados. Dijo que el deporte, en ese sentido, proporcionaba una sana distracción.

Vista de los anillos olímpicos en Odaiba, Japón. Fuente: Archivo - Crédito: Viola Kam/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

"Quizá debamos hacer lo necesario para que nos entretengan, para ayudarnos a soportar las duras circunstancias del aislamiento", dijo.

Dick Pound, un poderoso miembro del Comité Olímpico Internacional de Canadá, sugirió el mes pasado que tomar "300 o 400 vacunas de varios millones" para los atletas de Canadá no debería justificar ninguna protesta pública.

Pero muchos políticos, dirigentes deportivos, atletas y ciudadanos de a pie -millones de ellos igualmente deseosos de vacunarse lo antes posible- no estarían de acuerdo. Así que el debate, en cierto modo, ha enfrentado a quienes apelan a ideas rígidas de moralidad bioética con otros que piden excepciones hechas con el espíritu del sentido común en tiempos extraordinarios. Los Juegos Olímpicos, después de todo, reunirán a representantes de más de 200 países, y luego los enviarán a casa a todos los rincones del mundo tras varias semanas de competición.

En una entrevista, Dunfee criticó a Pound por sugerir que los atletas canadienses deberían tener un lugar más temprano en la fila; por el contrario, dijo, los atletas tienen el deber de ser modelos en la sociedad. A grandes rasgos, esa ha sido la postura oficial hasta ahora en países como Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia, por nombrar algunos.

Los atletas de Estados Unidos están de acuerdo en que deben esperar el lugar que les corresponde en la fila Bree Schaaf, ex atleta olímpica y asesora

"Los atletas de Estados Unidos están de acuerdo en que deben esperar el lugar que les corresponde en la fila", dijo Bree Schaaf, una antigua atleta olímpica que ahora preside el Consejo Asesor de Atletas del Equipo de Estados Unidos. Pero la negativa a saltarse la cola no ha impedido los esfuerzos de los funcionarios por agilizar la vacunación de sus atletas dentro de las normas.

Cuando Sarah Hirshland, la directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos, se reunió con funcionarios del gobierno este mes, declaró que seguirían las directrices nacionales de salud pública, pero aún así expuso un escenario esperanzador, en el mejor de los casos, en el que podrían ser vacunados antes de las pruebas nacionales a mediados de junio.

Un equipo de vacunación camina hacia Gumuslu, en Turquía, hace unos días Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Emrah Gurel

Del mismo modo, Michael Schirp, portavoz del equipo alemán, señaló que las organizaciones deportivas se estaban comunicando con las autoridades de forma delicada, articulando a la vez el deseo de seguir las mismas normas que los demás y la sensación de urgencia que sienten con los Juegos a sólo unos meses de distancia.

"Estamos diciendo que, aunque no queremos saltarnos la cola, agradeceríamos que nuestros atletas se vacunaran lo antes posible", dijo Schirp. "Así que se intenta dar una señal, pero no se quiere parecer codicioso".

Una encuesta realizada este año entre los atletas olímpicos alemanes puso de manifiesto la espinosa dinámica de esa postura: el 73% de los encuestados dijo estar de acuerdo con los actuales protocolos de vacunación, que no les dan un trato especial. Pero cuando se les preguntó si debían recibir prioridad si se exigía la vacunación para competir en los Juegos, el 70% de los atletas dijo que sí. (El COI ha indicado hasta ahora que la vacunación no será un requisito previo para que nadie compita en los Juegos de Tokio).

En México, donde los casos de coronavirus están aumentando y el acceso a las vacunas sigue siendo escaso, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, incluyó a los atletas olímpicos en un grupo prioritario junto con los trabajadores médicos y los profesores, asegurando que recibirían las dos dosis de la vacuna

Contrasta esto con México, donde los casos de coronavirus están aumentando y el acceso a las vacunas sigue siendo escaso. Este mes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, incluyó a los atletas olímpicos en un grupo prioritario junto con los trabajadores médicos y los profesores, asegurando que recibirían las dos dosis de la vacuna a tiempo para los Juegos. Su declaración no pareció causar mucho revuelo.

Los olímpicos de Lituania tampoco tuvieron tiempo de lamentarse. El Ministerio de Deportes de ese país incluyó a todos los posibles atletas olímpicos, entrenadores y personal médico en la lista nacional de prioridades y comenzó a distribuirles las vacunas el 11 de febrero.

El checo Adam Ondra, uno de los mejores escaladores del mundo, se entrena para los Juegos Fuente: Archivo - Crédito: Chang W. Lee/The New York Times

Al observar esto, muchos atletas y funcionarios han señalado que las políticas de vacunación podrían tener implicaciones competitivas. En un año en el que todos los potenciales olímpicos han visto alteradas sus rutinas de entrenamiento, la posibilidad de prepararse para los Juegos en gran medida sin el temor a la infección por coronavirus podría ser una ventaja para los competidores individuales.

El mes pasado, después de que el comité olímpico belga solicitara 500 vacunas al gobierno, el médico del equipo, Johan Bellemans, declaró a Sporza, una cadena de televisión nacional, que los atletas olímpicos corrían un mayor riesgo de contagio debido a sus horarios de viaje, y dijo que habían dado positivo en las pruebas a un ritmo mayor que la población general del país. Y añadió: "Obviamente, no queremos que nuestros atletas estén en desventaja competitiva".

Todo esto ha supuesto un dilema para el Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos de Tokio. Cuando los atletas lleguen a Japón en julio, entrarán en un país que no está en absoluto cerca de la inmunidad de rebaño. Japón no empezó a vacunar a los trabajadores sanitarios hasta mediados de febrero, y no tiene previsto empezar a inocular a los residentes de más edad hasta mediados de abril. Taro Kono, el ministro del gabinete a cargo del despliegue de la vacuna, dijo recientemente que los Juegos "no estaban en mi calendario en absoluto".

Congregar a miles de personas no vacunadas de cientos de países no es lo ideal. Sin embargo, que se perciba que los atletas de todo el mundo se saltan la cola para vacunarse no sería una buena imagen para unos Juegos que ya están sumidos en retrasos, sobrecostes y descontento del público.

Congregar a miles de personas no vacunadas de cientos de países no es lo ideal. Sin embargo, que se perciba que los atletas de todo el mundo se saltan la cola para vacunarse no sería una buena imagen para unos Juegos que ya están sumidos en retrasos, sobrecostos y descontento del público.

La respuesta de los funcionarios olímpicos y de los organizadores locales ha sido delegar la responsabilidad en los gobiernos y en los comités olímpicos nacionales, animándoles a encontrar formas de vacunar a sus atletas y entrenadores, declarando públicamente que se deben seguir los protocolos nacionales y esperando lo mejor.

Giovanni Malagò, presidente del comité olímpico italiano, declaró al periódico La Republicca que sabía que sus homólogos de otros países pedían vacunas para sus atletas. "Nosotros nunca lo pediremos y tampoco lo queremos", dijo.

Puede que no tenga que hacerlo: Muchos olímpicos italianos -el país espera enviar unos 300 a Japón- podrían vacunarse pronto de todos modos. Un portavoz del Comité Olímpico Italiano dijo que alrededor del 60 por ciento de sus futuros olímpicos pertenecían a clubes deportivos afiliados al ejército del país, lo que los coloca automáticamente en la lista de prioridades.

"Sé que hay muchos atletas que, a puerta cerrada, creen que está justificado que tengan prioridad", dijo Dunfee, de Canadá. "Pero la opinión pública está tan vehementemente en contra de estas cosas que no vas a ganarte a nadie ni a ganar ningún punto Brownie admitiendo ese punto de vista".

The New York Times

Conforme a los criterios de Más información