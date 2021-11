“Huracán” Julia: tiene 105 años, sigue corriendo y batió el récord mundial de los 100 metros

La de Julia “Hurricane” Hawkins siempre será una historia conmovedora. Nació el 10 de febrero de 1916 en Wisconsin, su familia se instaló luego en Louisiana y se graduó como profesora en 1938. Se casó en 1931 con Murray Hawkins (fallecido en 2013, a los 95 años) y tuvieron cuatro hijos. Su entusiasmo por los deportes estuvo marcado desde joven, aunque siempre en forma recreativa. Ya entrada en años (dicen que cerca de los 80), adoptó el ciclismo como “su disciplina” preferida. Era común verla participar en las Olimpíadas para veteranos en los Estados Unidos. Hasta que empezó a sentir dificultades para continuar y no se ruborizó al confesarlo: “Me hice demasiado vieja para pedalear por las colinas, usar equipo y otras cosas. Y también me estaba quedando sin rivales para competir”.

¿Qué hizo entonces? ¿Se entregó al descanso hogareño? Jamás: empezó a correr. Esto fue, para tener una idea de lo que representa, ¡a los 100 años! “La primera vez que fui a echar un vistazo y a intentarlo, fue en la carrera de los 50 metros. Fue divertido y me enamoré de correr”, admitió hace dos años en una entrevista con The New York Times.

Julia Hawkins y su festejo Brit Huckabay - NSGA

Pasaron cinco años más desde que arrancó su aventura de correr y Julia...¡sigue corriendo! No le importa que sus tiempos sean cada vez mayores. Cuando le consultan sobre ello, responde con gracia: “Es lógico que corra más lento, porque cada vez soy más vieja”. Lo que no le resta entusiasmo ni la capacidad de competir. Hasta para batir marcas. Tal como ocurrió el domingo pasado en Los Juegos de la Tercera Edad del estado de Louisiana. Hawkins se anotó en la prueba de los 100 metros y no sólo la ganó: también estableció una marca mundial. Recorrió la distancia en 1m2s95/100, récord para la categoría mujeres mayores de 105 años.

“Fue maravilloso ver a tantos familiares y amigos. Pero quería hacerlo en menos de un minuto”, dijo, casi lamentándose de no haber concretado un registro menor. En 2017 había superado el récord de los 100 metros para mujeres mayores de 100 años con un tiempo de 39s61/100. Cada año que pasa, Julia salta invariablemente de categoría en busca de nuevos registros.

Julia y su receta: mantenerse siempre activa Brit Huckabay - NSGA

Este año han caído varios récords de edad en los 100 metros. En agosto, el japonés Hiroo Tanaka se llevó a casa el récord masculino de la categoría de 90 años o más con un tiempo de 16,69. En la competición femenina, la australiana Julie Brims batió el récord de los mayores de 55 años con un tiempo de 12:24, mientras que la estadounidense Kathy Bergen cruzó la meta en 16.26 en la categoría de 80 años o más. Bergen también ha batido los récords de edad en salto de altura, 60 metros y 200 metros.

Los secretos de Julia

¿Cuál es el secreto de esta mujer que continúa aferrada a su nueva gran pasión? “De vez en cuando corro en la calle cerca de mi casa, no muy a menudo. Como estoy envejeciendo, siento que no me quedan muchos 100 metros y no quiero desperdiciarlos practicando. ¿Puedes imaginarlo? Tengo marcas en la calle que me indican dónde están los 50 y los 100 metros y con eso me guío, pero no practico mucho. Simplemente soy buena para moverme y lo hago cuando tengo que hacerlo, sin importar lo que tenga que hacer”, admitió Hawkins. A quien no le gusta que le digan “Huracán”. Como contó alguna vez, “a alguien se le ocurrió. En Louisiana hablamos mucho de huracanes y el hecho de que provoquen tantos daños hace que no me guste demasiado ese nombre, pero es parte de nuestra vida cotidiana y creo que si ellos piensan que es lindo, entonces me parece bien. Sin embargo, soy una persona a la que le encantan las flores y por lo general traigo una en el cabello, incluso cuando corro. Me gustaría más que me llamaran la Señora de las Flores que la Señora Huracán”.

A Julia no le gusta que le digan "Huracán", pero tampoco se obsesiona con eso The New York Times

Además de correr, Julia ama leer, pero el tema de la edad lógicamente le ocasiona problemas de visual. “Me llegan libros maravillosos que me cuentan historias y los he estado disfrutando. Tengo casi media hectárea de terreno y un montón de bonsáis que son suficientes para mantenerme ocupada. Hay que regarlos a diario y todos necesitan que les haga cosas específicas casi todos los días. Salgo a almorzar con mis amistades a menudo y hay una persona que viene a quedarse conmigo durante la noche y es ella quien que me trae el desayuno y la cena, así que me cuidan bien”.

“Huracán” Hawkins en acción a los 105

La pasión eterna por correr

En cuanto a su receta para la longevidad, Julia no se anda con vueltas. “Para estar en forma sólo hay que mantenerse activo. Procurar tener un peso bajo y ejercitarse. Tener muchas pasiones y cosas que te interesen. Mantente interesado en muchas cosas para que estés ocupado y tengas la mente ocupada. Y después, me encanta correr, me encanta ser una inspiración para los demás.. Quiero seguir corriendo todo lo que pueda. Mi mensaje para los demás es que hay que mantenerse activo si se quiere estar sano y feliz a medida que se envejece.”