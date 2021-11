Revelan el disgusto de Sebastián Battaglia con el Consejo de fútbol de Boca: “No los aguanta más”

La calma que se vivía en Boca Juniors tras el arribo de Sebastián Battaglia al club voló por las aires luego de la dura derrota del conjunto xeneize en el superclásico. La caída del equipo azul y oro en el Monumental habría despertado resquemores entre los dirigentes y el director técnico que después se tradujeron en problemas de convivencia.

En ese sentido, el gesto de Juan Román Riquelme de hacer bajar a los futbolistas del micro fue la gota que rebalsó el vaso en el ánimo del entrenador, que tras la victoria de Boca ante Argentinos Juniors dejó una ironía cuyo destinatario habría sido la dirigencia. Ahora, los periodistas de ESPN hicieron nuevas revelaciones sobre la intimidad del club.

En el programa F12, el conductor Mariano Closs contó que Battaglia “está molesto con el episodio del micro”. A su vez, subrayó: “A mí me llegó un audio (...) de un amigo-colega del mundo boca, que lo aprecio mucho, donde aseguran que Battaglia no va a seguir en Boca, que están hablando con otros técnicos”.

Al mismo tiempo, agregó: “Nosotros tenemos gente amiga del Consejo. En Boca, saben que Battaglia habló con periodistas. Si Battaglia tiene un problema, no tiene que llamar a los periodistas, si no hablar con Riquelme”. Por su parte, el periodista Federico Bulos develó que los miembros del Consejo “no están conformes” con el trabajo del DT. Y añadió: “Reafirmo que hoy, a esta hora, nadie me puede asegurar que va a continuar”.

Norberto Briasco, Agustín Almendra y Ramírez

En tanto, el cronista “Chavo” Fucks fue un poco más allá y sentenció: “Battaglia no los aguanta más (NdeR: a los miembros del Consejo) y en cuanto pueda se va. Si trabajas en un clima irrespirable, te mandás a mudar, por más que sea el sueño de tu vida, por más plata que ganes”. Asimismo, el periodista contó que, en el armado de la formación del equipo ante Argentinos Juniors, hubo una fuerte discusión entre los dirigentes y el DT, a la que definió como un “despelote” y un “incendio”. Además, opinó que, en Boca, “hay una intromisión más allá de lo normal” en la confección de la formación por parte de Battaglia.

Por último, el animador Sebastián Vignolo estimó que “la gestión genera desgaste”. “Cuando pasó lo que pasó, a Battaglia no le gustó. No sé qué cosas quedan, hasta qué punto uno puede perdonar o cicatrizar. Si te sentiste invadido, expuesto, si sentís que no te cuidaron”. Al mismo tiempo, valoró la imagen que se vio este jueves en el predio de Boca en Ezeiza: “Si yo lo veo así, es extraordinario. Si esta imagen se ve en River, ¿qué decimos? (..) No solo que es normal, si no que está buenísima. Es lo que tiene que mostrar Boca”. Y precisó que “los humores” en las relaciones humanas “van cambiando al compás de los resultados”.