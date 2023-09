escuchar

Si hay una distancia simbólica en el atletismo son los 42.195 metros, más conocidos como maratón. Más alto, más lejos y más rápido son las premisas del atletismo y, si se piensa en maratón y rápido, el circuito más veloz de Sudamérica es sin dudas Buenos Aires. Donde este domingo se acomodarán, detrás de la línea de largada en la avenida Figueroa Alcorta, casi Dorrego, los mejores atletas de la Argentina y el subcontinente, varias figuras africanas y unos diez mil aficionados, para desafiar el asfalto de Buenos Aires y probar sus propios límites. Entre ellos, hay una historia que llega desde lo profundo de la Patagonia.

Esquel es una ciudad chubutense de más de 30.000 habitantes, a casi dos mil kilómetros de Buenos Aires. La temperatura promedio en julio es 1°. Sí, uno solo. Al estar al pie de los Andes el viento se siente y los caminos son ondulantes. En resumen, no parece un sitio muy amigable para correr. Menos aún, para ser la mayor cantera de grandes fondistas argentinos de los últimos años: los olímpicos Joaquín Arbe, Eulalio “Coco” Muñoz, la mundialista Karina Neipan y el subcampeón sudamericano Darío “Lalo” Ríos, solamente en la última década. Ahí nació David Prudencio Rodríguez y forjó su ADN de corredor de grandes distancias.

La largada de la maratón de Buenos Aires de 2022. Fabián Marelli - LA NACION

“Creo que lugares como los nuestros te ayudan a ser fuerte, te hace decidirte si realmente lo querés -explica Rodríguez-, aunque también tenés que tener un guía que te ayude”. En Esquel, se entrenó con Víctor Álvarez hasta los 19 años, cuando su vida tomó otro rumbo. Quizás un lugar más amigable para entrenar o tal vez una ciudad más cercana a Buenos Aires, donde se realizan las grandes competencias. No. David se fue a Comodoro Rivadavia. “Comodoro es mil veces más duro que Esquel. Por el viento, las ráfagas que muchas veces están en los 60 km/h. En Esquel hay varios días más lindos, acá es muy raro. Pero es mi lugar, y cuando te gusta tu lugar, no tenés excusas”.

En Comodoro, David continuó entrenándose y buscando hacerse un espacio en la foto de la elite nacional. Hasta que a los 27 años quiso dar un paso más, no conformarse con ser bueno en Argentina y llamó a alguien que logró ser bueno en Europa, Javier Carriqueo. El neuquino fue olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012, dueño de varios récords argentinos y el corredor de referencia durante una década. “Me sorprendió cuando me llamó David, era la primera vez que me pedía que lo entrene un corredor de ese nivel”, se sincera Carriqueo. “Me encontré con un atleta fuerte a nivel mental. Se entrena solo en Comodoro, que el clima es muy hostil. Seguramente su origen en Esquel lo fortaleció”. Javier y David empezaron un trabajo en equipo que, este domingo en la maratón de Buenos Aires, busca subir un nuevo escalón.

“Estoy en el momento más ambicioso de mi carrera, porque nunca me había preparado tan bien. Que me guie Javier también me ha llevado a pensar en objetivos grandes”, explica David cómo viene funcionando esta sociedad. “Buenos Aires se está prestando para hacer carreras rápidas o llegar a buscar una marca para unos Juegos Olímpicos. Estoy pensando en un objetivo alto. Después hay que ver que pasa el día de la carrera”.

David Rodríguez tratará de hacer su mejor carrera en Buenos Aires, esta vez partiendo desde los primeros puestos.

Rodríguez debutó en la especialidad en 2016 ganando la tradicional Maratón Tres Ciudades, que une Gaiman, Trelew y Rawson. Su siguiente encuentro con los 42 km fue en Buenos Aires 2021, donde salió campeón argentino y segundo en la general. En su tercera experiencia el año pasado en la misma ciudad hizo 2h18m34s, su mejor registro hasta la actualidad. Pero quizás la que más lo marcó fue la edición de 2021.

“Ahora llego por lo menos una hora y media antes de la largada”, se ríe David. Es que en 2021 arribó a la salida cuando ya todo el pelotón de elite llevaba unos 300 metros recorridos, y apenas si pudo largar junto con los amateurs. La gran ciudad lo perdió entre sus calles y todo se fue complicando esa mañana antes de competir. Pero el final fue estupendo: si bien no largó entre los primeros, sí fue el mejor argentino y solo lo superó el boliviano Héctor Garibay entre los sudamericanos en la general. “Nunca más llegué tarde a ninguna carrera”, jura Rodríguez.

La maratón de Buenos Aires invadirá una buena parte de la ciudad este domingo, desde las 7. Fabián Marelli

David tiene ya 31 años y dos hijos, Luna (11 años) y Nahuel (6). Y siente que es su momento. Tuvo un gran resultado hace cuatro semanas en la media maratón de Buenos Aires y después de prepararse en la altura de Cachi para ambas carreras, no duda: “Nos estamos jugando todo. Mis chicos ya están más grandes y me puedo dedicar, creo hasta las 35, para intentar mejorar, llegar a desarrollar mi máximo potencial y buscar resultados transcendentes”.

El domingo a las 7 de la mañana, David va a estar listo para correr. Al costado tendrá a los mejores argentinos del momento, como Martín Méndez, Miguel Maza, José Félix Sánchez y Pablo Toledo. También las damas Xoana Zurita, primera argentina clasificada el año pasado, Luján Urrutia y Karina Fuentealba. Y detrás de ellos más de diez mil aficionados buscarán enfrentarse a esos 42.195 metros que son como la vida: podemos predecir como empieza, pero nunca saber cómo termina.