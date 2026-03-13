NYC Half 2026: calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo oficial del 15 de marzo

Más de 30.000 corredores competirán el domingo 15 de marzo en la United Airlines NYC Half, más conocido como “NYC Half” uno de los medios maratones más importantes del mundo que recorrerá distintos sectores de Nueva York. Por este motivo, numerosas calles estarán cerradas y el tránsito será desviado durante gran parte de la mañana.

El recorrido de NYC Half 2026: calles de Brooklyn y Manhattan afectadas

El operativo se debe a la realización de la United Airlines NYC Half, una carrera de 13,1 millas (21,1 kilómetros) que atravesará algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, informó New York Road Runners (NYRR) en un comunicado oficial.

La policía de Nueva York coordinará el operativo que aplicará restricciones de tránsito a lo largo de todo el circuito nyrr.org

La competencia comenzará cerca de Prospect Park, en Brooklyn, y finalizará en Central Park, en Manhattan. Durante el recorrido, los corredores cruzarán el Brooklyn Bridge, pasarán por zonas de Midtown y atravesarán Times Square, uno de los pocos eventos deportivos que cierra Times Square al tránsito.

El operativo de tránsito estará sujeto a la coordinación de la policía de Nueva York, que aplicará las restricciones a lo largo de todo el circuito de la carrera, según explicó ABC7 New York.

Las calles de Brooklyn que estarán cerradas por la media maratón

El circuito principal en Brooklyn implicará el cierre de varios tramos del distrito. Entre las calles afectadas se encuentran:

Washington Avenue , entre Eastern Parkway y Empire Boulevard

, entre Eastern Parkway y Empire Boulevard Empire Boulevard , entre Flatbush Avenue y Washington Avenue

, entre Flatbush Avenue y Washington Avenue Flatbush Avenue , entre Empire Boulevard y Grand Army Plaza

, entre Empire Boulevard y Grand Army Plaza Willink Drive , entre Flatbush Avenue y East Drive

, entre Flatbush Avenue y East Drive East Drive, entre Willink Drive y Grand Army Plaza

Grand Army Plaza Oval.

Flatbush Avenue , entre Grand Army Plaza y Fulton Street.

, entre Grand Army Plaza y Fulton Street. Flatbush Avenue Extension , entre Fulton Street y Tillary Street.

, entre Fulton Street y Tillary Street. Tillary Street , entre Flatbush Avenue Extension y Adams Street.

, entre Flatbush Avenue Extension y Adams Street. Brooklyn Bridge Boulevard / Adams Street, hasta el acceso al Brooklyn Bridge.

También se aplicarán restricciones adicionales en calles cercanas al área de salida de la carrera, especialmente en sectores alrededor de Eastern Parkway y Franklin Avenue.

La carrera comenzará cerca de Prospect Park y finalizará en Central Park tras cruzar el Brooklyn Bridge y pasar por Times Square nyrr.org

Calles cerradas en Manhattan por la NYC Half: desde el Brooklyn Bridge hasta Central Park

En Manhattan, el recorrido continuará desde la salida del Brooklyn Bridge hacia el norte de la isla. Las calles principales que permanecerán cerradas incluyen:

FDR Drive (sentido norte) , entre Robert F. Wagner Sr. Place y East 42nd Street

, entre Robert F. Wagner Sr. Place y East 42nd Street 42nd Street , entre FDR Drive y 7th Avenue

, entre FDR Drive y 7th Avenue 7th Avenue , entre West 42nd Street y Central Park South

, entre West 42nd Street y Central Park South West 59th Street / Central Park South , entre 7th Avenue y 5th Avenue

, entre 7th Avenue y 5th Avenue Grand Army Plaza , entre 59th Street y 60th Street

, entre 59th Street y 60th Street East Drive , dentro de Central Park

, dentro de Terrace Drive y West Drive, donde se ubicará la línea de llegada cerca de 68th Street

También se establecerán restricciones adicionales en Columbus Circle, Central Park West y varias calles cercanas al parque.

Times Square tendrá cierres por la carrera juvenil de NYC Half

El evento incluye además el Times Square Kids Run, una actividad gratuita para corredores jóvenes.

Más de 1500 niños participarán en esta competencia, que se realizará en calles cercanas a Broadway, 7th Avenue y 6th Avenue, entre la 43 y la 49. Estas vías estarán cerradas durante la carrera juvenil.

La media maratón recorrerá Brooklyn y Manhattan y atravesará algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad nyrr.org

NYC Half 2026: más de 30.000 corredores participarán en Nueva York

United Airlines NYC Half, organizada por New York Road Runners, se considera una de las medias maratones más importantes del mundo y una de las medias maratones más grandes de EE.UU.

La competencia reúne cada año a corredores profesionales, amateurs y participantes de distintos países.

En esta edición contará con transmisión en vivo desde las 7 hs (hora local) a través de ESPN+, plataformas digitales de NYRR y la señal local de ABC7 New York, que ofrecerá actualizaciones durante la mañana.