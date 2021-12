Los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022: según expertos, el boicot diplomático no producirá grandes cambios

Independientemente de las posturas de los gobiernos de sus respectivos países, un grupo de atletas europeos se ha plantado en contra de la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 por las presuntas violaciones a los derechos humanos en la región china de Sinkiang. Lo había expuesto Pauline Tomczyk, la secretaria general de la Asociación Europea de Atletas de Elite a LA NACION en noviembre de este año: “Los deportistas no quieren que sus actuaciones se utilicen para sportswashing o propaganda política del régimen”.

No obstante, esto no se replica en todas las delegaciones. Por ejemplo, en el marco del deporte argentino, la manera de abordar el asunto es diferente. “Los atletas argentinos están abstraídos del tema. Ellos solo van a competir”, precisaron para LA NACION desde el Comité Olímpico Argentino (COA). Y ningún deportista de la delegación argentina, hasta ahora, se manifestó contra las acciones del gobierno chino.

Es que, además, incluso si quisieran, no podrían manifestarse ni promover propaganda política, religiosa o racial vinculada con el asunto que es el punto de partida de la polémica —al menos, no en China; o más bien, en “las áreas olímpicas”—. Tampoco durante una competición o una ceremonia oficial. Lo delimita la regla 50 del Comité Olímpico Internacional .

Un hombre, con mascarilla para protegerse del coronavirus, pasa por delante de los logos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022, en el exterior de la sede del comité organizador, en Beijing, el 16 de diciembre de 2021.

Hasta la fecha, solo cinco países se plegaron al boicot diplomático (considerada más una medida simbólica que una advertencia conminatoria): Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Kosovo. El Gobierno argentino, en tanto, aclaró por medio de un telegrama de cancillería que no tiene planes de adherirse: “Desde su anuncio, Argentina fue uno de los primeros países en apoyar a China en la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno en su capital y alrededores, que coincidirá con el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales”.

Los Juegos de Invierno Beijing 2022, en los que 2892 atletas competirán entre el 4 de febrero del año entrante y el 20 del mismo mes, igual son antecedidos por un clima tenso. Y las denuncias de “genocidio”, más los reclamos de que sean cancelados los empañan. No obstante, según expertos afines a la realidad del gigante asiático, esto no supone ningún riesgo. Ni la militancia civil en contra, ni el boicot diplomático.

Partidarios del Movimiento del Despertar Nacional de Turkestán Oriental se reúnen frente a la embajada británica en Kazajistán antes de la votación del 22 de abril en la Cámara de los Comunes británica sobre si declarar o no que se está produciendo un genocidio en la provincia de Sinkiang. Drew Angerer - Getty Images North America

“Veo muy difícil que esto altere mucho a la imagen de China; esto tampoco afecta mucho la participación de los atletas. A menos que, claro, un deportista saque una pancarta en el medio de una competición que diga «Free Tibet» o algo por el estilo”, distingue para LA NACION Eduardo Diez, coordinador académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano.

En la misma línea, Andrés Serbin, analista internacional y presidente del CRIES (Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales), destaca lo “importante” que es para muchos países mantener una relación sana con China, lógica razón para la (hasta ahora) escasa convocatoria que ha llamado el boicot: “Para muchos es importante desarrollar vínculos económicos y comerciales con un país que ha mostrado un desarrollo impactante”. Se adapta con naturalidad a esta coyuntura el ejemplo de Nicaragua: esta semana, el país centroamericano reanudó sus relaciones diplomáticas con China mientras al mismo rompía el vínculo internacional con Taiwán.

También, ahondando en la importancia de esos vínculos, importan las consecuencias que implicaría adherirse a la medida. “China dijo que el que lo haga va a sufrir consecuencias. Está el ejemplo de Australia, que hace unos meses le planteó al mundo la necesidad de investigar más profundamente el origen de la pandemia. Entonces China recortó mucho las importaciones, sobre todo en donde más le duele al país oceánico: las agrícolas”, prosigue Diez. “Además, en Qatar se construyeron estadios en condiciones no muy beneficiosas para los trabajadores y aún así el Mundial se va a hacer ahí. Salvo que esto esté muy comprobado, con campos de tortura a la vista de todos, no creo que se vea muy afectada China”.

Manifestantes sostienen letreros durante una protesta contra la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing de 2022, frente a la sede del Comité Olímpico Internacional, en Lausana, Suiza, el sábado 11 de diciembre de 2021. (Jean-Guy Python/Keystone vía AP)

En el país asiático, la opinión pública le resta importancia a las críticas. La gente confía en que nada le puede torcer el brazo al gobierno; tampoco a la realización de los Juegos. Es que China no necesita a los diplomáticos; solo requiere la presencia de los deportistas . Lo aclaró, sin vueltas, Wang Wenbin, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China: “China no ha invitado a ningún agente gubernamental australiano a los Juegos y no le importa si vienen o no”.

Pareciera ser el pico de enfado que mostrarán el Ministerio y su portavoz. Serbin, quien imagina a China soslayando una escalada radical del conflicto, opina: “En este contexto, está muy claro que ellos van a intentar participar en todos los ámbitos en los que puedan establecer importancia en el ámbito internacional, y a la vez, intentar suprimir cualquier hecho que desdibuje su imagen de sociedad democrática, con todas las diferencias que su percepción de la democracia pueda tener con la occidental”.