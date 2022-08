Mundial Sub 20 de Atletismo: el joven israelí que batió al heredero de Bolt gracias al photo finish

Letsile Tebogo, el velocista de Botswana que irrumpió en el campeonato mundial Sub 20 que se disputa en Cali, Colombia, perdió la final de los 200 metros. La carrera, infartante, se definió por photo-finish, ya que tanto el africano como su rival israelí Blessing Akawasi Afrifah, de apenas 18 años, llegaron igualados a la meta. Ambos corredores consiguieron el récord del torneo (19.96 segundos), pero la medalla de oro se quedó en el pecho del joven atleta nacido en Tel Aviv.

Tebogo había llamado la atención de los expertos al ganar con comodidad los 100 metros. Sobre el final de esa carrera, incluso, miró a su rival jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie, tal como hizo Usain Bolt con el canadiense Andre De Grasse en la final de la carrera reina en los Juegos Olímpicos de Río, en 2016. La comparación de Tebogo con el plusmarquista mundial, entonces, se hizo inevitable. La superioridad mostrada en la pista, además, contribuyó a agigantar su figura. Se impuso sobrado y sin ningún tipo de problema. El tiempo de 9.91 segundos que había clavado en los relojes hacía suponer que aquel era el primer paso de una fructífera carrera en la velocidad: fue cinco segundos más rápido que su propia mejor marca, realizada en abril. Tebogo llegaba para quedarse. Había nacido el heredero de Bolt.

Blessing Afrifah y Letsile Tabogo compiten cabeza a cabeza en la final de los 200 metros del mundial juvenil de atletismo que se disputa en Cali, Colombia; el photo-finish consagrará campeón a Afrifah, un atleta israelí de padres ghaneses JOAQUIN SARMIENTO - AFP

El perfil deportivo de Blessing Akawasi Afrifah, vencedor de Tebogo en los 200 metros, dice que nació el 26 de octubre de 2003 en Israel, país al que representa. Es seis veces campeón nacional absoluto y tres veces monarca nacional sub 20. Y un detalle: ganó las últimas ¡10 carreras! que corrió. El tiempo de 19.96 que consiguió en el estadio Pascual Guerrero de Cali supone su mejor marca, y la primera vez que baja la barrera de los 20 segundos. Fue la primera ocasión en la historia que dos competidores menores de 20 años perforaron ese tiempo en una misma carrera.

¿Quién es ese chico?

“No tengo palabras. Estoy muy emocionado”, dijo Afrifah a la cadena pública israelí Kan. Y agregó, sorprendido por el resultado de la competencia: “Este era mi sueño y estoy muy feliz de haber podido realizarlo”. La prensa israelí informó que Afrifah, nacido en Tel Aviv de padres ghaneses, comenzó a entrenarse de chiquito con el equipo de fútbol de Maccabi, de esa ciudad. Pero ya no pudo pagar las cuotas sociales para continuar con la actividad y debió dejar.

Blessing Afrifah posa con el cartel de su tiempo (récord del torneo) tras ganar los 200 metros en el Mundial de Atletismo que se desarrolla en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP