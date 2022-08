“El nuevo Usain Bolt”: uno por uno, los récords de Letsile Tebogo, el joven que sacude al atletismo

Lesile Tebogo deslumbró al planeta este miércoles con el triunfo con récord en los 100 metros llanos del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Cali, Colombia. El atleta de Botswana corrió la distancia en la pista del estadio Pascual Guerrero en 9.91/100 y hasta se dio el lujo de “burlarse” de sus rivales a metros de la llegada. La medalla de plata fue para el jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie y la de bronce para el sudafricano Benjamin Richardson, quienes cruzaron la meta apenas por encima de los 10 segundos.

Las marcas de Tegobo

El africano superó su propia marca de 9.94/100 establecida semanas atrás en el Mundial para mayores en Oregon en el marco de la primera serie de clasificación. Luego participó en una de las semifinales y llegó sexto con 10.17/100, tiempo con el que no accedió a la definición por medallas.

Luego participó en una de las semifinales y llegó sexto con 10.17/100, tiempo con el que no accedió a la definición por medallas. Es la segunda vez en el año que quiebra su propio récord mundial Sub 20 en los 100 metros. La primera fue en abril en una competencia en su país cuando registró 9.96/100.

La primera fue en abril en una competencia en su país cuando Tebogo es el segundo velocista menor de 20 años de la historia que corre por debajo de los 10 segundos. El primero fue el estadounidense Trayvon Bromell, quien en 2014 hizo 9.97/100. El estadounidense fue medallista de bronce en Oregon 2022.

Letsile Tebogo, ya es el adolescente más rápido de la historia: ganó en Cali, 'a lo Bolt' https://twitter.com/WorldAthletics

Tras la consagración, Tegobo contó que su ídolo es Usain Bolt, a quien no conoce personalmente, y se refirió al gesto que hizo en los metros finales: “Si alguien lo tomó como una falta de respeto, lo siento mucho. Vi a los fanáticos y (fue así) todos los que miraban en casa pueden disfrutar de la carrera, para recordarles un poco lo que hizo Usain Bolt en el pasado. Es mi ídolo, la persona a la que admiro”.

Sobre la carrera, sostuvo que sus rivales le tenían tanto “miedo” como él a ellos: “Cuando se disparó el arma (que da la orden de largada), tenía que asegurarme de tener el mejor comienzo de mi vida y fue el mejor comienzo de mi vida. No planeé la celebración, pero tan pronto como di el primer paso supe que el título era mío”.

Más allá de su fanatismo por el jamaiquino que ostenta el récord mundial en los 100 metros de mayores y fue múltiple medallista en Juegos Olímpicos, sus casos no son comparables porque Bolt recién corrió esa distancia a los 21 años en la antesala de su explosión en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008: Tebogo tiene 19.

Letsile Tegobo tiene como ídolo al legendario Usain Bolt, por quien celebró de esa manera https://www.instagram.com/letsile_tebogo_/

Por último, Letsile Tebogo, que próximamente se inscribirá en la Universidad de Oregón para continuar su carrera, aseguró que no se preocupó “por el tiempo” y que no lo miró. Consultado sobre si podía haber bajado aún más la marca, dijo que era capaz de llegar a 9.80/100 y explicó por qué no lo hizo: “Tenemos más carreras por venir, no queríamos llegar tan lejos. Pero este es mi año como junior, tenemos que dejar el récord aquí para que venga la próxima generación y lo rompa”.