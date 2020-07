Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 09:50

Usain Bolt no deja de sorprender. Siempre es un centro de atención. Aunque en realidad, él no está parado debajo de las luces, sino que la que se lleva todos los flashes es su primera hija , que nació el 17 de mayo último y fue presentada en sociedad: Olympia Lightning Bolt. Su primer nombre hace referencia a la cuna de los Juegos Olímpicos, en Grecia, una cita en la que su padre cosechó todos los éxitos, y el segundo, Lightning (relámpago) es uno de los apodos del atleta de Jamaica.

Dueño de una carisma particular, Bolt, que se retiró de las pistas en 2017 , publicó en Instagram fotos de su pareja Kasi Bennett , también jamaiquina, en la que también muestra su beba Olympia. El ex atleta aprovechó para saludar a su mujer por su cumpleaños y presentó a su hija. "Quiero desearle un feliz cumpleaños a mi novia y para hacerle saber que estoy feliz porque puedo pasar un día especial con vos. No quiero nada más que felicidad para vos y continuaré haciendo lo mejor que pueda manteniendo una sonrisa en tu rostro", escribió.

Y continuó: "Ahora hemos comenzado un nuevo capítulo junto con nuestra hija Olympia Lightning Bolt. Espero con ansias lo que el futuro nos traerá".

Crédito: Instagram

El nacimiento de Olympia representó toda una revolución en Jamaica. Es que cuando la pequeña nació en el hospital Nuttall de Kingston, Bolt y Bennett recibieron la visita del primer ministro Andrew Holness, que horas después comunicó públicamente: "Felicitaciones a nuestra leyenda del sprint Usain Bolt y Kasi Bennett por la llegada de su bebé".

Crédito: Instagram

Kasi Bennett, la bella modelo jamaicana que conquistó a Bolt, también compartió fotos de su hija con sus seguidores y su posteo fue acompañado con la frase: "Mi regalo... Olympia Lightning Bolt", con imágenes de su bebé que todavía no cumplió dos meses.