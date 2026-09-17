Qué es Hyrox, la disciplina en la que una competidora sufrió un episodio de incontinencia intestinal

El fin de semana pasado se desató un fuerte escándalo en el mundo del fitness cuando, durante una competencia de entrenamiento híbrido Hyrox en China, la atleta australiana Joanna Wietrzyk sufrió una incontinencia intestinal y aun así decidió no abandonar la prueba, incluso la ganó. El incidente provocó fuertes críticas por el riesgo sanitario.

Qué es el Hyrox

Es una competencia internacional que combina carreras de distancia con ocho estaciones de ejercicios estructurados, como trineo de arrastre, lanzamientos de pelota medicinal, remo y empuje de trineo. Su formato es estandarizado, lo que permite comparar tiempos entre participantes de todo el mundo.

Durante la competencia de esta disciplina, los ejercicios funcionales se suceden de una manera particular: después de cada estación de fuerza hay que correr un kilómetro. El objetivo es completar el circuito en el menor tiempo posible.

A diferencia del CrossFit, que se caracteriza por entrenamientos variados que cambian día a día (con énfasis en levantamientos olímpicos, ejercicios gimnásticos y movimientos funcionales complejos) Hyrox sigue un diseño repetible y medible, orientado a evaluar el rendimiento contra un estándar definido.

Hyrox MUSTAFA HUSSAIN - NYTNS

Puntualmente los ejercicios son: skierg, un trabajo que se hace en una máquina que simula el movimiento del esquí de fondo; sled push, empuje de trineo con peso que involucra la fuerza de piernas; sled pull, arrastre de trineo que pone a prueba la potencia y la técnica; burpee broad jumps, secuencia de burpees dando un salto largo hacia adelante; rowing, remo en una máquina que demanda capacidad aeróbica y coordinación de brazos y piernas; farmers carry, caminata cargando pesas en ambas manos para trabajar agarre y estabilidad; sandbag lunges, zancadas cargando una bolsa de arena sobre los hombros; wall balls, lanzamientos de pelota combinado con sentadillas y potencia de brazos.

Hyrox MUSTAFA HUSSAIN - NYTNS

Hyrox se enfoca en la resistencia cardiovascular y el entrenamiento funcional dentro de un contexto de carrera continua. Los participantes suelen recorrer ocho kilómetros divididos en tramos intercalados con estaciones que requieren fuerza o potencia, lo que genera una alta demanda metabólica sostenida.

Hyrox Sandra Sev Jarocka - Shutterstock

En términos de preparación física, estos ejercicios pueden favorecer la mejora de la resistencia muscular y cardiovascular, así como la capacidad para sostener esfuerzos submáximos durante una hora o más.

El episodio

La polémica se desató cuando Wietrzyk sufrió una incontinencia intestinal y aun así decidió no abandonar la carrera. El incidente provocó una fuerte reacción entre la comunidad deportiva por considerar que la materia fecal que la joven dejaba a su paso constituía un riesgo sanitario, situación que no estaba estipulada por el reglamento oficial.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

La deportista sufrió el percance de salud poco antes de cumplir la mitad del recorrido. Al continuar con ejercicios exigentes como burpees y zancadas, la mujer dejó restos fecales en la pista y las máquinas.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

Un video que circuló por redes permite ver a Wietrzyk con materia fecal escurriéndole por las piernas mientras participaba en la carrera.

Hubo incluso otros atletas que denunciaron haberse ensuciado. Wietrzyk, que competía en la categoría Elite Pro, llegó así hasta completar todos los objetivos, e incluso se consagró campeona mundial.

Algunos participantes reclamaron la devolución del importe de la inscripción, de cerca de 150 dólares, por considerar que estuvieron expuestos a condiciones sanitarias inadecuadas.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas

En ese marco, la organización reconoció que había cometido un error y anunció la realización de cambios. Se trata del apartado 12.3, titulado “Did not finish”, en referencia a cuando a un competidor no logra terminar su recorrido.

Previamente, el artículo solamente indicaba que si un participante no completaba una estación de los ejercicios no iba a recibir información de los resultados e iba a ser excluido del ranking y de cualquier posible premio. Además, aclaraba que igualmente ese competidor podía continuar con la carrera, aunque sin el recuento de un tiempo final.

Tras lo sucedido en China, los organizadores agregaron un nuevo apartado, que habilita a un director a remover a un competidor del certamen en caso de sufrir algún problema, como la pérdida de sangre o materia fecal.

No pudo contener la materia fecal mientras disputaba una competencia y continuó participando: fuertes críticas.

“Si la sangre, el vómito, la orina o las heces de un competidor representan un riesgo para su bienestar o de contaminación para él mismo o para otros competidores, el director de carrera podrá retirar al competidor de la carrera por motivos médicos, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) médicos y de higiene de Hyrox. Cualquier retirada de este tipo se registrará en la tabla de clasificación como ‘Did not Finish’ (DNF)”, añadieron en el reglamento.

Por otro lado, en el artículo siguiente, referido a las descalificaciones, el reglamento señala que un participante eliminado por un Director de Carrera no recibirá información de resultados y será excluido de todos los rankigs y premios de esa competición.