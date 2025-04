Simone Biles no está segura de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Simone Biles reveló que no está segura de si competirá en Los Ángeles 2028 y el mundo olímpico se sacudió. La gimnasta de 28 años, la más condecorada de todos los tiempos, dijo tener otras prioridades y estar “escuchando” a su cuerpo, el cual está “envejeciendo”. La estadounidense logró tres medallas doradas y una plateada en París 2024, estirando su cuenta personal total a siete oros olímpicos y once preseas en total, sin embargo su cuerpo se resintió por el esfuerzo.

“Realmente estoy tratando de disfrutar la vida, pasar tiempo con mi esposo (el jugador de fútbol americano de los Bears de Chicago, Jonathan Owens), ir a apoyarlo en sus partidos, vivir mi vida como mujer”, afirmó en una entrevista con el diario deportivo francés L’Equipe, durante los Premios Laureus entregados el lunes pasado en Madrid, donde Biles fue nombrada deportista del año.

Simone Biles celebrando una de las medallas doradas obtenidas en los Juegos Olímpicos de París 2024 Francisco Seco - AP

La atleta tendría 31 años al inicio de los próximos Juegos Olímpicos. La campeona de gimnasia artística de mayor edad fue Maria Gorokhovskaya (Unión Soviética), que ganó el oro a los 30 años en los Juegos de 1952.

Biles dijo que asistirá a Los Ángeles 2028, pero no está segura en qué función o lugar: “Si en los aparatos (de gimnasia) o en las gradas, aún no lo sé“. Y añadió: ”Pero 2028 parece tan lejano y mi cuerpo está envejeciendo. Lo sentí en París”. Y contó una anécdota: “Regresé a la villa (olímpica), tomé el ascensor y mi cuerpo literalmente colapsó. Estuve enferma durante diez días (...) El otro día, estábamos corriendo en el jardín con amigos, tuve dolores y molestias durante tres días. Así que, honestamente, no lo sé. Veremos”.

Simone Biles, el último lunes en Madrid, al recibir el Premio Laureus a la Deportista Mundial del Año Manu Fernandez - AP

Biles afirmó que muchos aficionados subestiman el tiempo que lleva prepararse para los Juegos Olímpicos. “Mucha gente piensa que es solo un compromiso de un año, pero en realidad son los cuatro años previos a los Juegos Olímpicos. Es en Los Ángeles y de vuelta en Estados Unidos, lo cual es muy emocionante. Pero no estoy tan segura de si volveré a competir”, sentenció.

Durante el mismo reportaje, Biles elogió a su gran rival, la brasileña Rebeca Andrade (25 años), que logró llevarla “más allá de mis límites”. La norteamericana dijo que la gimnasia ya no necesita a ambas. “Solo se necesita a una de nosotras, ¿no? Sobre todo porque Andrade no estará sola. Una generación joven llamará a la puerta y todo volverá a empezar”, expresó Biles. Todavía no hay un final, pero el mundo olímpico ya empieza a extrañarla.

Biles, una artista de la gimnasia

LA NACION