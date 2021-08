Tokio 2020. Una atleta española interrumpió una charla en TV para expresar su enojo contra el racismo

Rayderley Zapata ganó la medalla plateada en gimnasia artística sobre suelo y Ana Peleteiro obtuvo la de bronce en salto triple. Ambos españoles tienen una amistad desde 2013, cuando llegaron con muchos sueños al Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Desde ese momento los une una historia de amor y superación. Pero mientras Zapata daba una entrevista televisiva, en la que calificó a ambos como “personas de color”, lo interrumpió Peleteiro, contundente. “No somos de color. Somos negros”, manifestó la saltadora. Y agregó: “A mucha gente la j... que los dos medallistas de España fuéramos negros”.

Tras ese comentario de su compatriota: “Yo me siento superorgulloso cuando salgo a la pista a representar a España. Y cuando gano una medalla, la gano también para España”. Zapata nació en República Dominicana en 1993 y su infancia estuvo marcada por una decisión de su mamá, Raysa: ella eligió marcharse a España en busca de un mejor futuro. En más de una ocasión el gimnasta reconoció no sentirse cómodo con el cambio de país y la adaptación a otra cultura. A los 6 años no entendía por qué tenía que irse y dejar atrás a sus amigos. El destino fue Lanzarote, una de las islas canarias, de playas y clima cálido. Pero nada le resultaba fácil a Zapata: estaba solo y lo molestaba mucho el viento. Conoció la gimnasia en suelo español y su vida tomó otro rumbo.

Ana Paleteiro y Rayderley Zapata tienen un buen vínculo, pero ella invadió una de sus respuestas para subrayar que ambos son atletas "negros", no "de color". Captura de video - La Nación

Cuando la situación familiar de Zapata era desesperada por la crisis económica, él se abrazó a la gimnasia y no faltaba a ningún entrenamiento. “Mis padres no conseguían trabajo y estaban a punto de ser echados de la casa”, dijo más de una vez. En diciembre de 2013 se fue a Madrid para entrenarse en el equipo nacional y los resultados positivos llegaron de inmediato. En 2014 obtuvo bronce en la Copa del Mundo de Cottbus, en una prueba de salto, y en 2015 ganó el oro en los Juegos Europeos de Bakú y el bronce en el Mundial de Glasgow en suelo. En Río de Janeiro 2016 quedó undécimo en la final de suelo y se puso como objetivo tener revancha en Tokio. Lo cumplió.

El dominicano de nacimiento Rayderley Zapata vuela sobre el cuadrado de gimnasia de suelo y logra la medalla plateada para España en esa especialidad de gimnasia artística. JEFF PACHOUD - AFP

Ana Peleteiro tiene 25 años y siempre que puede manda un mensaje de concienciación. “Ray se crió aquí. Es español, más canario que los plátanos. Mi caso es diferente. Yo no sé de dónde tengo genes. No conozco a mi padre biológico. Es negro, de eso estoy segura. Yo siempre digo que es africano. Mi sangre es africana, y estoy muy orgullosa de ella. Africana y española, porque mi madre es española”, subrayó, tanto como que las medallas que lograron Zapata y ella deben servir como “referente de la integración” racial en España. “Es la evidencia de un cambio. De que la mezcla es superbuena, de que la mezcla enriquece siempre a un país, de que la mezcla es lo mejor que hay. Quien no quiera verlo es tonto, porque no hay nada más bonito que mezclar dos cosas buenas”, opinó Peleteiro en otra entrevista.

La atleta siempre expuso los ataques racistas que le tocó sufrir. Sus comentarios causaron cierta controversia en las redes sociales, en las que muchos apuntaron que algunos políticos felicitaron a otros medallistas españoles pero no a ellos.

LA NACION