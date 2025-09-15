Australia: un jinete recibió un cabezazo de un caballo y quedó inconsciente en la previa de una carrera

El jockey australiano Micheal Hellyer sufrió un duro accidente el domingo en el hipódromo de Toowoomba, Queensland, cuando un caballo lo golpeó con la cabeza y lo dejó inconsciente en la previa de una carrera.

El incidente, que se hizo viral, generó preocupación inmediata entre los espectadores y requirió asistencia médica en el lugar. Pocas horas después, el propio Hellyer llevó tranquilidad a través de un mensaje en X.

“Gracias a todos los que se preocuparon. Tuve la suerte de salir solo con un labio roto y una conmoción cerebral. Espero volver a la silla en un par de semanas”, escribió en un posteo en la plataforma de Elon Musk.

El hecho ocurrió en la parade ring, el área donde los jinetes se preparan antes de las competencias. Mientras Hellyer se acomodaba en la montura, el animal lanzó hacia atrás su cabeza y lo golpeó de lleno en la cara, provocando que perdiera el conocimiento y cayera al suelo.

Las competencias como estas se desarrollan en el Clifford Park Racecourse, un hipódromo con más de 150 años de historia, que en 1996 se convirtió en la primera pista del país en organizar carreras oficiales nocturnas.

La actividad está organizada por el Toowoomba Turf Club, que opera principalmente como el club de carreras de pura sangre, y bajo la supervisión de Racing Queensland, ente regulador de la disciplina en el estado.

Thank you to everyone that reached out, very lucky to have come away with just a busted lip and concussion, look forward to being back in the saddle in a couple of weeks. https://t.co/OSkX4GISIa — Micheal Hellyer (@Hellyer7) September 14, 2025

Quién es el jinete que se accidentó en Australia

Micheal Hellyer es un jockey australiano que desarrolla su carrera principalmente en Queensland. Nació en Wollongong, Nueva Gales del Sur, y creció con tres hermanos: Nathan, Jason —su gemelo— y Kane. Actualmente reside en la zona de Brisbane Bay junto a su esposa, Linda Parker, y su hija Everly.

Según medios especializados, su interés por las carreras de caballos surgió de manera fortuita cuando, al intentar comprar un automóvil en Oak Flats, vio fotografías de carreras en un concesionario.

Posteriormente realizó un curso de formación de Racing NSW en Orange y trabajó como aprendiz en Dubbo y Kembla Grange con entrenadores como Wade, Doreen Slinkard y Diane Poidevin Lane.

En la temporada 2009/10 obtuvo el título de campeón aprendiz de South Eastern Queensland en los circuitos metropolitanos y provinciales, y recibió la medalla Ken Russell. Durante su trayectoria alcanzó picos de más de 70 triunfos en una temporada y montó ejemplares destacados como Baccarat Baby, Zero Rock, Irish Constabulary y Tuskegee Hawk. También trabajó con entrenadores de prestigio, entre ellos David Vandyke.

Según datos de Practical Punting, en los últimos 12 meses hasta septiembre de 2025 participó en alrededor de 450 carreras, con un registro de 27 victorias, 37 segundos puestos y 38 terceros, lo que representa una tasa de victorias de aproximadamente 6 %. En ese mismo período, el retorno de inversión en apuestas fue negativo, cercano al -56 %, y en la temporada en curso sus números mostraban un descenso adicional.