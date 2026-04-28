A qué hora juega hoy Boca vs. Cruzeiro y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Libertadores

La tercera fecha de la Copa Libertadores 2026 inicia este martes con seis de sus 16 encuentros y entre ellos sobresale la visita de Boca Juniors a Cruzeiro de Brasil en el estadio Governador Magalhães Pinto, popularmente conocido como Mineirão de Belo Horizonte, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich

El encuentro correspondiente al Grupo D inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El otro partido de la zona entre Barcelona y Universidad Católica de Chile tendrá lugar este miércoles en Ecuador.

La previa de Cruzeiro vs. Boca

Cruzeiro, dirigido por Artur Jorge, necesita ganar para dejar atrás la derrota por 2 a 1 que sufrió en la jornada anterior, también de local, ante Universidad Católica. En su debut, el conjunto que lleva tres victorias en fila en el Brasileirão, le ganó a Barcelona de Ecuador como visitante por 1 a 0 y tiene tres puntos en la tabla de posiciones del Grupo D, la misma cantidad que los chilenos. El plantel cuenta con los argentinos Lucas Villalba y Lucas Romero, este último capitán y emblema del equipo y muy probablemente titular para recibir a Boca.

El xeneize, por su parte, lidera la tabla de posiciones de su zona con seis unidades gracias a sus victorias ante Universidad Católica por 2 a 1 en Chile y sobre Barcelona por 3 a 0 en la Bombonera. El equipo comandado por Claudio Ubeda, que el jueves pasado goleó a Defensa y Justicia por 4 a 0, recientemente llegó a los 14 encuentros sin derrotas y se clasificó a octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El Boca de Claudio Úbeda lleva 14 partidos sin derrotas y el DT logró acallar las críticas Gonzalo Colini - La Nación

La formación de Boca sería la que se viene repitiendo casi de memoria en los últimos partidos, con Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín en el arco. Los 10 jugadores de campo son los mismos que en los últimos juegos trascedentes que afrontó el equipo, como el Superclásico ante River con triunfo por 1 a 0, con Leandro Paredes en el mediocampo y la dupla ofensiva conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Posibles formaciones

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Ubeda.

El historial entre ambos clubes tiene un antecedente muy reciente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. En la ida, Boca se impuso 1 a 0 con gol de Edinson Cavani y, en la vuelta, perdió 2 a 1 en un encuentro en el que Luis Advíncula fue expulsado a los 10 segundos. Su equipo forzó la definición por penales y fue eliminado por esa vía.