Crédito: Twitter Renault Sport

Agustín Lafforgue SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2019 • 14:57

Una victoria que adquiere un valor decisivo. Leonel Pernía sabía que los "200 kilómetros de Buenos Aires" eran la última posibilidad para mantener viva su candidatura al campeonato. La 10ª fecha de la temporada del Súper TC2000, que tuvo como escenario al histórico autódromo Oscar y Juan Gálvez, significaría un quiebre en la pugna por la corona.

"Lo que pasó el sábado en la clasificación ya quedó atrás; es una lástima haber pedido los cinco puntos de la 'pole', pero igual estamos en la primera fila que es muy bueno. Me tengo fe para poder ganar la carrera". La palabra de Pernía en la soleada mañana de domingo en el Coliseo porteño (con una gran asistencia del público) mostraba al tandilense más relajado luego del enfado sabatino donde por lo bajo deslizó que el equipo Renault Sport Argentina había fallado en la estrategia.

Usufructuando el quedo en la largada del Renault Fluence de Facundo Ardusso y Gabriel Ponce de León, quienes partían desde la mejor posición, Pernía edificó su primera victoria en esta tradicional competencia del STC2000, que este domingo celebró su 14ª edición. Rápido en su turno, estableciendo una diferencia mayor a los 10 segundos con su escolta al momento del cambio de pilotos -y de neumáticos delanteros-, el exfutbolista siguió la segunda parte de la competencia desde los boxes, mientras Damián Fineschi, su piloto invitado, la completaba sobre el Renault Fluence número tres.

"Por fin se me dieron los 200 kilómetros. No sólo que nunca había podido ganar, sino que siempre me pasó algo y no pude sumar fuerte en una fecha bisagra en el torneo. Era lo que me faltaba, ahora hay que cerrar el año con todo", afirmó el tandilense quien a sus 44 años quiere lograr su primera corona en la especialidad.

Claro que no la tendrá sencilla. Frente a él tiene a Matías Rossi quien con una recuperación estupenda de la 14ª a la 3ª posición, logró con su Toyota Corolla un podio vital, no sólo para mantener la vanguardia en el certamen -ahora por cinco unidades-, sino para dar vuelta un fin de semana que se le había presentado esquivo junto con su piloto invitado, el uruguayo Santiago Urrutia. "Es un resultado inesperado realmente porque no tuvimos una buena primera parte, pero en la segunda parte pude ir avanzando gracias al ritmo del auto. Son carreras decisivas para el campeonato y pudimos revertirla", dijo el representante de Del Viso, quien busca su 5º título en la categoría. También fue muy destacable significó el 2º lugar para el binomio compuesto por Matías Milla y Franco Vivian, quienes cerraron el "1-2" para el Rombo.