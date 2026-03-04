Horarios de los ensayos y carrera del GP de Melbourne de la Fórmula 1

Este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 en el Circuito de Albert Park, ubicado en Melbourne. La primera fecha del calendario 2026 contará con el formato típico de un fin de semana del Campeonato Mundial: tres prácticas, de las cuales una se desarrolla en la noche argentina del jueves y las dos restantes el viernes, además de la clasificación y la carrera, programada para el domingo a la 1.

Es la primera temporada que Franco Colapinto afrontará como piloto titular desde el comienzo en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Será compañero del francés Pierre Gasly, en Alpine, al igual que en 2025, aunque con la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado. "Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso", aseguró.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos titulares de Alpine para la temporada 2026 Ornella Tiesso�

El argentino ya se encuentra en territorio australiano, donde se ilusiona con mostrar su mejor versión para comenzar el certamen con el pie derecho. “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”, afirmó.

Franco Colapinto mantiene viva la ilusión de tener una temporada mucho mejor que la anterior

Cronograma del GP de Australia de la F1 2026

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 22.30.

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2 : 2.

: 2. Prácticas libres 3: 22.30.

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El Circuito de Albert Park será la sede del Gran Premio de Australia 2026, al igual que en 2025 SAEED KHAN - AFP