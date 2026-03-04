Horarios de los ensayos y carrera del GP de Melbourne de la Fórmula 1

La primera fecha de la temporada 2026 se desarrolla este fin de semana en el Circuito de Albert Park; toda la actividad se puede ver en Fox Sports y Disney+
Este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 en el Circuito de Albert Park, ubicado en Melbourne. La primera fecha del calendario 2026 contará con el formato típico de un fin de semana del Campeonato Mundial: tres prácticas, de las cuales una se desarrolla en la noche argentina del jueves y las dos restantes el viernes, además de la clasificación y la carrera, programada para el domingo a la 1.
Es la primera temporada que Franco Colapinto afrontará como piloto titular desde el comienzo en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Será compañero del francés Pierre Gasly, en Alpine, al igual que en 2025, aunque con la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado. "Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso", aseguró.
El argentino ya se encuentra en territorio australiano, donde se ilusiona con mostrar su mejor versión para comenzar el certamen con el pie derecho. “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”, afirmó.
Cronograma del GP de Australia de la F1 2026
Jueves 5 de marzo
- Prácticas libres 1: 22.30.
Viernes 6 de marzo
- Prácticas libres 2: 2.
- Prácticas libres 3: 22.30.
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 2.
Domingo 8 de marzo
- Carrera: 1.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026
- GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
- GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
- GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
- GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
- GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)
