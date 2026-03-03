Ensayos de la Fórmula 1: todos los horarios y cuándo se corre el GP de Melbourne

El campeonato 2026 de la Fórmula 1 comenzará, tras las ensayos en Barcelona y Bahréin, esta semana en el circuito Albert Park de Melbourne, Australia, donde las 11 escuderías y sus 22 pilotos, entre ellas Alpine con Franco Colapinto, competirán en el primer Gran Premio de un calendario que consta de 24 fechas.

Si bien el cronograma va desde este viernes 6 de marzo hasta el domingo 8, en la Argentina la actividad comenzará el jueves por la diferencia horaria que hay con la ciudad de Oceanía (+13). La primera práctica tendrá lugar el 5 de marzo a las 22.30 (hora argentina) y la siguiente, el viernes a las 2. La última tanda de entrenamientos será también el 6 de marzo a las 22.30.

Lando Norris se quedó con el triunfo en la temporada 2025 en Melbourne y se encaminó a su primer título en la F1 SAEED KHAN� - AFP�

La clasificación está programada el sábado 7 a las 2 y, allí, los monoplazas se ordenarán para la grilla de partida de la final del domingo a la 1. Toda la actividad se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del GP de Melbourne

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jueves 5 de marzo

22.30: Práctica 1.

Viernes 6 de marzo

2: Práctica 2.

22.30: Práctica 3.

Sábado 7 de marzo

2: Clasificación.

Domingo 8 de marzo

1: Final.

FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩



This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

El campeón defensor de la F1 es el británico Lando Norris (McLaren), quien en 2025 debutó con un triunfo justamente en Melbourne. Para Colapinto será su tercera temporada en el Gran Circo, pero la primera desde el inicio y como piloto titular.

Una de las grandes novedades es que hay un equipo y dos autos más que en la temporada 2025 porque se incorporó Cadillac con el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Ello hizo que se modificara el sistema de clasificación para la final con los dos primeros cortes de seis autos para que queden 10 en la Q3.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez, los pilotos de Cadillac para su debut en la Fórmula 1 Geert Vanden Wijngaert - AP

Una temporada de innovaciones

La Fórmula 1 tiene un nuevo reglamento técnico, lo que hace que haya muchos cambios con respecto a la temporada 2025. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

En ese contexto, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y utiliza Mercedes, que también portan los autos de McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo. Aston Martin tiene Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tiene motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utiliza sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Franco Colapinto inicia una temporada de la Fórmula 1 como piloto titular por primera vez

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

: Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes : George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar.

: Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

: Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman.

: Esteban Ocon y Oliver Bearman. Audi (ex Kick Sauber) : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

La foto oficial de la temporada 2026, con Franco Colapinto (a la derecha, con el buzo antiflama rosa y azul)

Cronograma de todas las carreras de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

8 de marzo a la 1 (Melbourne) GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

15 de marzo a las 4 (Shanghái) GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

29 de marzo a las 2 (Suzuka) GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

12 de abril a las 12 (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

19 de abril a las 14 (Jeddah) GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens) GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

24 de mayo a las 17 (Montreal) GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

7 de junio a las 10 (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

14 de junio a las 10 (Montmeló) GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

28 de junio a las 10 (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

5 de julio a las 11 (Silverstone) GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

26 de julio a las 10 (Budapest) GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

23 de agosto a las 10 (Zandvoort) GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

6 de septiembre a las 10 (Monza) GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

13 de septiembre a las 10 (Madrid) GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

27 de septiembre a las 8 (Bakú) GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

11 de octubre a las 9 (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

25 de octubre a las 17 (Austin) GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

8 de noviembre a las 14 (Interlagos) GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

29 de noviembre a las 13 (Lusail) GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)