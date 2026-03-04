Franco Colapinto: selfies, cricket, el casco y toda la expectativa para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

En la antesala del arranque de la temporada de la Fórmula 1, que levantará el telón con el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto ya se queda con todas las miradas. El piloto argentino está en Melbourne desde hace algunos días y aprovechó para pasear por la ciudad, compartir con los fanáticos, charlar con dos estrellas del cricket local y también hablar con los medios internacionales para explicar qué pretenden lograr con Alpine en 2026.

La cita en Albert Park tiene un significado personal y profesional para Colapinto. El argentino afronta su tercer año en el Gran Circo, pero con un particularidad inédita en su carrera: la estabilidad de una pretemporada completa. Tras las pruebas en Barcelona y Bahrein, el piloto de Pilar pasó días intensos en Enstone, trabajando en el simulador no sólo para conocer un circuito desconocido para él, sino también buscando entender más de los nuevos modos de funcionamiento de los A526.

Desde su llegada a Australia, la escudería le organizó una serie de acciones, entre ellas visitar el Melbourne Cricket Ground para compartir un rato con las estrellas Glenn Maxwell y Scott Boland. En los videos que se viralizaron en las redes sociales, también se pudo ver cómo será el casco que utilizará Colapinto en la primera carrera de la temporada: lleva la bandera argentina y mezcla los tonos rosa, rojo, azul y blanco, en línea con la identidad del equipo para el nuevo campeonato.

En la charla con los medios el argentino valoró la importancia de haber estado involucrado en todo el proceso de desarrollo previo al inicio del campeonato: “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año. Esto ha sido útil para mí personalmente para entender estos nuevos coches, ya que aspiramos a tener una temporada competitiva”, explicó el argentino.

Franco Colapinto en modo chill en las calles de Melbourne 🇦🇺 pic.twitter.com/LZlhFuhgK4 — Alpine Club (@alpineclub_esp) March 3, 2026

Además, habló sobre el rendimiento del equipo y el trabajo realizado tras los test en Bahrein, que si bien fueron positivos para Alpine, en especial para Colapinto, se mantiene la cautela ante la incertidumbre que generan las nuevas reglas: “En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Bahrein y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”.

En primer plano, el casco que utilizará Colapinto Daniel Pockett - Getty Images AsiaPac

En ese contexto es que Colapinto se enfocó en lo determinante que puede ser para el primer paso de Alpine en el campeonato, maximizar el tiempo en la pista desde el viernes con la clasificación para entender dónde están realmente parados: “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”.

Nuevo piloto para Alpine

Alpine confirmó oficialmente que Alex Dunne se unirá a su programa junior, mientras el piloto irlandés regresa a la Fórmula 2 para un segundo año. Se esperaba desde hacía tiempo que Dunne se uniera al equipo francés después de que probase un auto de F2 con el color rosa del patrocinador del equipo BWT, y en la víspera de la nueva temporada del equipo de Enstone.

Welcoming @alexdunneracing to the BWT Alpine Academy 🤝



The Irishman will compete in @Formula2 this season with @RodinMotorsport. pic.twitter.com/YyMGCfAj98 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

El joven de 20 años continuará con Rodin Motorsport después de haber terminado quinto en su temporada debut en 2025, y combinará sus compromisos con el programa de desarrollo de la Alpine Academy. “Estoy muy feliz de unirme a la Alpine Academy y dar este próximo paso en mi carrera deportiva. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo tiene en mí para representar al equipo y a la marca en el escenario global en la FIA Fórmula 2, que demostró ser el lugar perfecto para que los jóvenes pilotos progresen hacia roles profesionales en el automovilismo".