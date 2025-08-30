A qué hora es el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 2025

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. La decimoquinta fecha del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional se corre en el Circuito de Zandvoort y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

Será la novena carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Largará 16° tras un sábado en el que dejó atrás las buenas sensaciones del viernes, día en el que quedó noveno en el segundo entrenamiento libre (FP2). En la clasificación estuvo cerca de avanzar a Q2 pero, a falta de pocos segundos, el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) lo superó y lo eliminó en Q1.

Oscar Piastri (McLaren) logró la pole position y saldrá primero, mientras que su compañero de escudería, Lando Norris, iniciará segundo. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), en tanto, ocuparán la segunda línea en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Práctica 1: 18°.

Práctica 2: 9°.

Sábado 30 de agosto

Práctica 3: 19°.

Clasificación: 16°.

Domingo 31 de agosto

10: Final.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se disputa este fin de semana en el Circuito de Zandvoort, con la carrera programada para este domingo a las 10 (horario argentino). Se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, finalizaron en el primer y segundo lugar en el GP de Hungría Bradley Collyer� - PA Wire�