Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open
Fórmula 1, fútbol local e internacional, rugby, tenis, ciclismo y turf componen la oferta deportiva de la jornada en las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 6 de septiembre de 2025.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 7.30 La práctica 3 del Gran Premio de Italia. Disney+
- 11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Italia. Disney+
FUTBOL
Supercopa Argentina
- 16 Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Eliminatorias europeas
- 10 Letonia vs. Serbia. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 13 Inglaterra vs. Andorra. Diney+
- 13 Armenia vs. Portugal. Disney+
- 15.45 Irlanda vs. Hungría. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
- 15.30 Austria vs. Chipre. Disney+
- 15.45 San Marino vs. Bosnia-Herzegovina. Disney+
RUGBY
Top 12
- 15.30 Hindú vs. Buenos Aires. Disney+
- 15.30 Regatas Bella Vista vs. CASI. Disney+
- 15.30 SIC vs. Belgrano. Disney+
- 15.30 Los Tilos vs. CUBA. Disney+
- 15.30 Newman vs. La Plata. Disney+
- 15.40 San Luis vs. Alumni. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
Eurobasket
- 6 Turquía vs. Suecia. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
- 9 Alemania vs. Portugal. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
- 12.30 Lituania vs. Letonia. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
- 15.30 Serbia vs. Finlandia. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
TENIS
US Open
- 13 Horacio Zeballos (Argentina)/Marcel Granollers (España) vs. Joe Salisbury (Reino Unido)/Neal Skupski (Reino Unido), la final de dobles masculinos. Disney+
- 17 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Amanda Anisimova (Estados Unidos), la final femenina. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
CICLISMO
- 8.20 Vuelta a España. La etapa 14. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
TURF
- 18 Gran Premio Polla de Potrillos. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
