Agenda de TV del sábado: Colapinto en la qualy de Monza, Supercopa, eliminatorias europeas e US Open

Fórmula 1, fútbol local e internacional, rugby, tenis, ciclismo y turf componen la oferta deportiva de la jornada en las pantallas

Franco Colapinto sufre en Monza por el motor que no empuja lo suficiente, pero no se deja vencer por el pesimismo; este sábado encarará la prueba de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Franco Colapinto sufre en Monza por el motor que no empuja lo suficiente, pero no se deja vencer por el pesimismo; este sábado encarará la prueba de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.Luca Bruno - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 6 de septiembre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 7.30 La práctica 3 del Gran Premio de Italia. Disney+
  • 11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Italia. Disney+

FUTBOL

Supercopa Argentina

  • 16 Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Vélez intentará aprovecha el buen momento de Maher Carrizo, en la definición por la Supercopa Argentina que sostendrá con Central Córdoba en la cancha de Rosario Central.
Vélez intentará aprovecha el buen momento de Maher Carrizo, en la definición por la Supercopa Argentina que sostendrá con Central Córdoba en la cancha de Rosario Central.Fotobaires

Eliminatorias europeas

  • 10 Letonia vs. Serbia. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 13 Inglaterra vs. Andorra. Diney+
  • 13 Armenia vs. Portugal. Disney+
  • 15.45 Irlanda vs. Hungría. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
  • 15.30 Austria vs. Chipre. Disney+
  • 15.45 San Marino vs. Bosnia-Herzegovina. Disney+

RUGBY

Top 12

  • 15.30 Hindú vs. Buenos Aires. Disney+
  • 15.30 Regatas Bella Vista vs. CASI. Disney+
  • 15.30 SIC vs. Belgrano. Disney+
  • 15.30 Los Tilos vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Newman vs. La Plata. Disney+
  • 15.40 San Luis vs. Alumni. ESPN 4 (CV 105 HD, DTV 1624 HD) y Disney+
San Isidro Club y Belgrano protagonizarán el enfrentamiento más interesante de la 18ª jornada del Top 12 de URBA.
San Isidro Club y Belgrano protagonizarán el enfrentamiento más interesante de la 18ª jornada del Top 12 de URBA.Daniel Jayo - LA NACION

BÁSQUETBOL

Eurobasket

  • 6 Turquía vs. Suecia. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 9 Alemania vs. Portugal. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 12.30 Lituania vs. Letonia. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 15.30 Serbia vs. Finlandia. Octavo de final. Dsports (610/1610 HD)

TENIS

US Open

  • 13 Horacio Zeballos (Argentina)/Marcel Granollers (España) vs. Joe Salisbury (Reino Unido)/Neal Skupski (Reino Unido), la final de dobles masculinos. Disney+
  • 17 Aryna Sabalenka (Bielorrusia) vs. Amanda Anisimova (Estados Unidos), la final femenina. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
Horacio Zeballos golpea y Marcel Granollers espera en la red; el argentino y el español jugarán la final de dobles del Abierto de Estados Unidos contra los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.
Horacio Zeballos golpea y Marcel Granollers espera en la red; el argentino y el español jugarán la final de dobles del Abierto de Estados Unidos contra los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski.ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CICLISMO

  • 8.20 Vuelta a España. La etapa 14. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+

TURF

  • 18 Gran Premio Polla de Potrillos. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
