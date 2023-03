Agustín Canapino en Indy Car: el arrecifeño largará 21º en el Gran Premio de San Petersburgo, su primera carrera

escuchar

El piloto argentino Agustín Canapino largará en la 21a posición en el Gran Premio de San Petersburgo, competencia inaugural de IndyCar Series. El tetracampeón de Turismo Carretera y bicampeon de SúperTC 2000 corre con un auto del equipo Juncos Racing y, en la vuelta más rápida, debió corregir el rumbo para evitar un golpe. Eso lo relegó a las últimas filas de la parrilla: terminó undécimo en su grupo y en el puesto 21 general de la prueba de clasificación en la pista del estado de Florida.

“De verdad, estoy muy contento de estar aquí”, dijo el piloto argentino, que corre con el número 78, en declaraciones a la cadena NBC. “Fue mi primera vez con los neumáticos más blandos, empujando para clasificarme. Honestamente, puedo hacerlo mucho mejor, pero para ser mi primera vez con estos neumáticos... en este circuito... ¡Mi Dios! Estoy muy contento de estar acá. Y honestamente, fue mucho mejor que lo que esperaba, y muy cerca del lote del medio. Necesito mejorar mucho, pero para ser mi primera vez, es un buen comienzo. Trataré de hacerlo mejor mañana y terminar la carrera para llevarme algunos puntos a casa”, completó el corredor de 33 años, nacido en Arrecifes. Este domingo, a las 14.15 de Buenos Aires y con televisación de la plataforma Star+, tendrá lugar la carrera, inaugural de la temporada.

La maniobra de Canapino para evitar un accidente

El rendimiento del argentino debe ser evaluado más por el tiempo que por la posición en la parrilla de partida. Como dijo tras la sesión de clasificación, la distancia al lote medio del pelotón no es tan grande, en caso de cumplir el objetivo de recibir la bandera de cuadros muy posiblemente obtenga puntos (suman 33 de los 35 participantes) en su debut en la categoría. Este sábado, el bonaerense quedó a un segundo y 247 milésimas del más rápido de su grupo, Scott Dixon. Y fue algo más de medio segundo más lento que su compañero de equipo, Callum Ilott.

La pole position quedó en manos del francés Romain Grosjean, ex piloto de Fórmula 1, seguido por Colton Herta, Pato O’Ward, el sueco Marcus Ericsson (también con pasado en F. 1), Kyle Kirkwood y el neozelandés Scott McLaughlin. Grosjean celebró el primer puesto en la largada con su mujer y sus hijos. “Se siente como estar en casa, porque vivimos en Miami. Tengo 100 vueltas mañana para hacer realidad el triunfo. El año pasado sabía que había algo que no estaba bien. Trabajamos muy duramente en la pretemporada”, dijo un emocionado Grosjean.

Las declaraciones de Canapino, en inglés

Ya lo agarraron al Titán para las notas y mira que bien se defendió con el inglés eh. @AgustinCanapino no hace nada a medias!#IndyCar #FirestoneGPpic.twitter.com/mYU5ewvrxi — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) March 4, 2023

Antes del estreno en la categoría estadounidense, Canapino había declarado que el objetivo era terminar la carrera inaugural. “Todo es nuevo. Más allá de que haya corrido en circuitos callejeros, nunca lo hice en IndyCar. Mi objetivo es dar las 100 vueltas en San Petersburgo. No importa la posición, el tiempo, nada. Terminar la carrera sería como ganar, y ya eso va a ser difícil. Estoy viviendo sensaciones y situaciones de cuando empecé a correr en la Copa Mégane, aunque ahora, con experiencia, me tomo el tiempo para disfrutar un poco lo que vivo. No soy un pibe, tengo 33 años. Ya estoy tirando más para la segunda mitad de mi carrera deportiva. Es un mundo muy loco el que estoy viviendo, pero me gusta”, señaló ante LA NACION el piloto que terminó con 18 años de ausencia de corredores argentinos en IndyCar.

La alegría de Grosjean por la pole

El Titán de Arrecifes agregó: “Es la categoría más demandante del mundo en el aspecto físico. La mayoría de los pilotos dice que nunca es suficiente el entrenamiento que tiene. Romain Grosjean me comentó que la primera vez que no terminó una carrera por agotamiento físico fue la del debut en IndyCar. No llego como me gustaría, pero es mejor que como estaba en diciembre. Es un proceso que estoy atravesando y que tengo que atravesar. Después de la carrera estaré con una noción más completa de qué tan cerca o lejos estoy en los tiempos y en lo físico”.

Canapino está ante un desafío mayúsculo. Llegar a la meta este domingo sería superar la prueba. Llevarse muchos puntos en su estreno, casi una hazaña.

