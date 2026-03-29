Agustín Canapino volvió al éxito, pero el TC se debate entre la cantidad de autos, los circuitos, el espectáculo y la seguridad

Un año atrás, el factor climático provocó la suspensión de la prueba final del Turismo Carretera en el circuito de Centenario, en la provincia de Neuquén. Aquella vez, Agustín Canapino (Chevrolet amaro) era el candidato para alzarse con la victoria, después de señalar la pole y vencer en la primera serie clasificatoria. La tormenta de viento canceló el último acto, ante la escasa visibilidad por el levantamiento de tierra, porque se convertía en un riesgo para la seguridad de los pilotos.

El arrecifeño, campeón defensor, completó el domingo de alguna manera la obra inconclusa del 30 de marzo de 2025, tras batallar en una pista que reflejó un debate que rodea a la categoría: la cantidad de autos que compiten en trazados que no están aptos para albergar el nutrido parque de coches, que en Centenario alcanzó a los 57 inscriptos.

El festejo entre Guillermo Ortelli, director deportivo del Canning Motorsport, y Agustín Canapino, vencedor en Centenario y campeón defensor de la corona del TC ACTC

En el primer giro de la prueba final empezaron los incidentes en la pista, con la espantada que sufrieron Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) y Marco Dianda (Dodge Challenger), más un toque de Diego De Carlo (Chevroelt Camaro) sobre Nicolás Cotignola (Toyota Camry). En la novena vuelta, el Auto de Seguridad neutralizó la carrera y en el relanzamiento ante la rotura del motor de Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry), una carambola que involucró a Christian Ledesma, Canapino y Marcos Landa, todos representantes de Chevrolet; el último fue el más perjudicado: aunque ingresó a los boxes para reparar daños y volvió a la pista, terminó abandonando.

Pero hubo más, con el múltiple accidente del que participaron Lucas Carabajal (Ford Mustang), Josito Di Palma (Toyota Camry), Nicolás Moscardini (Ford Mustang), Juan Bautista de Benedictis (Ford Mustang), Martín Vázquez (Dodge Challenger), Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) y Julián Santero (BMW)... “Se corre mal, desesperados. No fue buena idea poner cal donde había aceite: es un lugar de frenada, se levanta el polvo y no se ve nada”, advirtió Quijada.

El múltiple accidente en Centenario

El múltiple accidente durante la final del TC en Centenario

“No se puede correr así. Chocan a uno, queda girado en el medio de la pista y me lo trago. Porque alguien le pegó a Lucas [Carabajal] y lo dejó cruzado. Así se está poniendo peligroso”, apuntó Moscardini, que ganó en el estreno en El Calafate, tras la descalificación de Santero. “No me gustó lo que pasó. No me gustó como se corrió. Pudimos hacer podio y tendría que estar contento y lo estoy por el trabajo del equipo, pero personalmente no puedo”, disparó Ledesma, antes de subir a recibir el premio.

En 2025, el TC contabilizó el ingreso del Auto de Seguridad en 25 oportunidades: en tres pruebas del actual calendario ya salió a la pista en 11 ocasiones. No siempre por accidentes, porque la rotura de un motor o un despiste en un sector considerado de riesgo del circuito obliga la entrada para retirar los autos, pero hay circuitos que no pueden aceptar la cantidad de coches que actualmente componen la grilla del TC: cantidad no siempre son sinónimo de calidad y de espectáculo.

En una serie de TC participan la misma cantidad de autos que en la final del TC Pista: una relación que atenta contra la seguridad de los pilotos y el espectáculo ACTC

Con el número, la ACTC muestra fortaleza en medio de un conflicto que se desata con el ACA: poder de convocatoria en tiempo de crisis. Pero también debe escuchar a sus “afiliados”. “No tengo más ganas de correr en el TC. Económicamente es imposible, sobre todo cuando hay roturas y accidentes de otros que te afectan. Estoy gastando mucha plata y no rinde frutos”, relató Juan Cruz Benvenuti, que debió abandonar en la fecha de Viedma y terminó 29° en Centenario.

Los pilotos y los equipos observan que el camino es de ida: los accidentes, las roturas, son gastos que limitan el presupuesto. Poner un auto en la pista actualmente tiene un costo de alrededor de 65 millones de pesos por carrera. “Hay circuitos no están preparado realmente para tener casi 60 autos. Pasó en El Calafate y pasó ahora en Viedma”, comentó Santero, antes de la visita a Centenario. “La carrera se hace muy entrecortada por la cantidad de accidentes. El riesgo es mucho mayor, porque si vengo ganando y quedo cruzado, son 59 autos que me pueden chocar”, completó el mendocino, campeón en 2024.

“Me parece que son muchos autos. El TC es la mejor categoría del país y debe ser la élite del automovilismo nacional. La cantidad de ascensos de este año fueron muchos, cuando yo subí al TC lo hacían el campeón y el subcampeón de TC Pista. No es contra los chicos que subieron, que algunos tienen nivel superior a algunos de los que estamos hace tiempo, pero 58 autos en la pista es mucho. No solo complican el normal funcionamiento de una carrera, complican al comisario deportivo, a la técnica, la logística del fin de semana... Hay que rever la situación”, señaló Mauricio Lambiris.

Christian Ledesma y Gastón Mazzacane, pilotos de TC: el marplatense es crítico con el momento, mientras que el exF1 desdobla el discurso entre lo deportivo y el rol de vicepresidente de la ACTC ACTC

Gastón Mazzacane es piloto del Coiro Competición y también vicepresidente de la ACTC -que lidera su padre, Hugo- y en diálogo con SoloTC enseñó cómo piensa un piloto y cómo lo hace el dirigente. “Por supuesto que a mí me gusta otra visión de una carrera: quiero menos autos de seguridad, menos autos chocados, menos enojo de los pilotos... Quiero menos de todo eso, que quizás no le hace bien al espectáculo. También veo una fila de largada interminable y, como dirigente, me encanta. El presente es fabuloso por la cantidad de autos, por lo que genera el TC para con los pilotos, los equipos, los patrocinadores y el público. Tiene ese ida y vuelta que para mí hay que bancarlo. Por más que te guste o no, es el Turismo Carretera”, la doble mirada del platense.

En 88 años, el TC ensayó múltiples cambios: de modelos de autos, de tecnología, pasó de la ruta a los autódromos y los pilotos que representaban a una peña ahora son cobijados por estructuras gigantes. Quizás deba reflexionar si no es momento de descubrir una solución a una problemática que, en definitiva, atenta contra la seguridad.