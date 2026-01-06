Alpine completó el encendido del motor Mercedes a tres semanas para las pruebas en Barcelona

Un nuevo año y las ilusiones que se renuevan en las escuderías de la Fórmula 1. El calendario 2026 no resultará uno más en la historia del Gran Circo, que enseñará un radical cambio en el reglamento técnico y de motores. Una nueva era, un ciclo que marcará el pulso durante los siguientes cuatro campeonatos. Una apuesta de diseño y de desarrollos, una batalla que los equipos libraron en secreto desde el año pasado y en la que Alpine fue el primero en enfocarse. El futuro ya llegó y en la sede de Enstone se reveló de manera oficial el encendido del motor del monoplaza A526, el modelo que conducirán Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos titulares. Con la motorización de Mercedes, que reemplaza a Renault, la factoría se convirtió en equipo cliente y regresar a los primeros planos en materia de resultados.

“Una nueva era. El A526 está vivo”, fue el mensaje que utilizó Alpine para presentar en las cuentas oficiales de redes sociales el sonido del motor Mercedes. El video estuvo acompañado por imágenes de la fábrica de Enstone y del cuerpo de ingenieros y mecánicos que esperaron con expectativa la función. Uno de los actores más importantes de la escudería, el director técnico David Sánchez, es una de las figuras destacadas de la introducción: el ingeniero francés arribó al garaje en 2024, siendo uno de los nombres de relevancia –trabajó en Renault, Ferrari y McLaren- con los que Alpine intentará dar el salto, después de retroceder del quinto al décimo y último casillero en el Mundial de Constructores del año pasado.

En 2025, en la pista, Pierre Gasly y Franco Colapinto tuvieron que lidiar con el A525, un auto indócil y sin potencia; Alpine apuesta a la nueva era para relanzarse en la Fórmula 1 Clive Rose - Getty Images Europe

Con menos de un mes del cierre de la campaña 2025 en Abu Dhabi, que consagró campeón a Lando Norris (McLaren), y con 20 días para los test que la F.1 llevará adelante en el circuito de Montmeló -desde el 26 al 30 de enero-, el encendido del motor Mercedes es un acto simbólico, pero a la vez el primer escalón en materia de resultados operativos: es el espacio en el que las escuderías verifican el funcionamiento de los sistemas. Y al iniciar una era, además de que el equipo dejó de trabajar con Renault para hacerlo con Mercedes -asistirá también con la caja de velocidades y el tren trasero-, la prueba posibilita avanzar con los restantes aspectos del auto y exprimir los ensayos en Barcelona.

El estreno es el movimiento de iniciación, mientras que el debut en la pista se especula que se realizará durante un shakedown en los próximos días. La presentación en sociedad del A526 tiene fecha: el viernes 23 de enero, tres días antes de que los coches rueden por primera vez de modo oficial. En materia de desarrollos, las escuderías trabajan con diferentes métodos: Ferrari viajará a Barcelona con un auto, aunque no será el mismo con el que la Scuderia se estrenará en el calendario en Melbourne, el 8 de marzo.

A new era. A526 is alive. pic.twitter.com/v3NADzd3VI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 5, 2026

En Montmeló, los ingenieros testearán la electrónica del motor. La intención del jefe de equipo, Frédéric Vasseur es ensayar con diferentes versiones del mismo auto para descubrir las mejores soluciones y configuraciones aerodinámicas. “El auto que salga a la pista en Barcelona seguro será significativamente diferente al que los equipos presenten en Australia”, comentó el francés, que intuye que recién en Bahréin, donde habrá actividad del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero y se desarrollará la segunda etapa de preparación.

En Sakhir, el foco estará sobre la aerodinámica y el alerón delantero, el elemento a estudiar. Con la nueva normativa, los morros fueron rediseñados por el impacto de la aerodinámica activa, con la finalidad de optimizar los flujos de aire: en 2026, los pilotos podrán modificar desde el cockpit los modos de alta carga –para curvas- y de baja resistencia –para rectas-, un sistema que reemplazará al DRS. Con esta innovación, la búsqueda se concentra en favorecer los adelantamientos y la velocidad, junto a una mayor eficiencia y estrategias de carreras.

Alpine utilizará la unidad de potencia de Mercedes, al igual que McLaren y Williams; los restantes motores de la grilla son Ferrari, Honda, Audi y Red Bull Ford Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

El orden competitivo de los autos es una gran incógnita ante los cambios de regulaciones, y el encendido del motor Mercedes es una de las esperanzas de Alpine para provocar el resurgimiento. El director deportivo del equipo, Steve Nielsen, no se fía de lo que sucedió en el pasado, cuando el desarrollo de los ingenieros de Brixworth resultó gravitante para que las Flechas de Plata dominaran en la F.1 desde 2014 y hasta 2021 entre los Constructores. “La última vez que hubo un gran cambio reglamentario lo hicieron muy bien, pero eso no significa que sea una garantía o exactamente igual, porque en aquel momento el paso fue desde los motores atmosféricos a turbos híbridos. El cambio fue enorme”, analizó el ingeniero que se unió a Alpine en julio y comenzó a trabajar en septiembre.

La composición interna del motor V6 turbo híbrido, de 1.6 litros, es el giro que sufrirán las unidades de potencia. El motor de combustión aportaba aproximadamente el 80% de la potencia y el eléctrico, el resto. Pero desde 2026 la relación será de 50 y 50, por lo que el componente eléctrico casi triplica su capacidad, respecto a 2025, pasando de 120kw a 350kw. De ese modo, los pilotos tendrán que trazar estrategias sobre cómo y cuándo utilizar la energía de las baterías.

El alerón delantero, un elemento que fue rediseñado por el impacto de la aerodinámica activa ALFREDO ESTRELLA - AFP

“La batería es mucho más grande, así que es un desafío para quienes desarrollan los motores. Confiamos en que elegimos al proveedor adecuado, pero si hicieron un mejor trabajo que el resto no lo sabemos. Nunca faltan los rumores en la F.1 sobre quién tiene la mejor aerodinámica, el mejor motor... La realidad es que ahora mismo nadie sabe en qué lugar está y eso se pondrá a prueba en los testeos”, afirma Nielsen.

Alpine, que fue el primer equipo en abandonar las actualizaciones en 2025 para enfocarse en las tareas del actual calendario, encendió el motor Mercedes y con eso la ilusión.