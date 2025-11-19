Alpine, de las expectativas para 2026 con el motor Mercedes, a los detalles que invitarán a la ilusión

Terminar de modo decoroso el calendario es el objetivo que se traza Alpine para las tres últimas fechas de la temporada. La visita a Las Vegas, este fin de semana, es el primer episodio de un cierre que tendrá como escenarios los circuitos de Qatar y de Abu Dhabi. La escudería con sede en Enstone, última en el Mundial de Constructores, se enfoca en el futuro con el deseo de recuperar el brillo del pasado, y dejar atrás el gris presente.

Los trabajos en la factoría están avanzados y la sensación de alivio rodea a los ingenieros y, en particular, a Steve Nielsen, el team principal. El radical cambio en el reglamento técnico y de motores que ensayará la Fórmula 1 en 2026 empuja a los equipos a apurar los desarrollos, porque las pruebas de pretemporada, entre el 26 y 30 de enero próximo, en Barcelona, serán determinantes para entender el comportamiento del coche, si la concepción de los mismos alimentará esperanzas en la comparación con los diseños del resto.

Para Alpine, la nueva era que encarará el Gran Circo es la oportunidad de renacer, y para ofrecer un salto de calidad, ejecutó un movimiento histórico: abandonará los motores Renault y se convertirá en equipo cliente de Mercedes. La esperanza también puede convertirse en presión, aunque Nielsen destaca que en la F.1 siempre existe esa adrenalina, aun cuando el equipo está hundido en los últimos casilleros por la ausencia de resultados.

La presión siempre está, comentó el team principal Steve Nielsen, sobre el presente y el futuro de Alpine ALEX PLAVEVSKI� - POOL�

“En la F.1 siempre hay presión. Ya sea por el primer lugar o por el décimo. Aprendes a vivir con ella o no. Siempre hay algo que no te deja satisfecho: una parada lenta en boxes, una estrategia equivocada, una mala elección de los neumáticos… Rara vez te vas a dormir pensando que todo fue perfecto. De hecho, cuanto más rápido es el auto, más presión se acumula. Al final, y escuché a personas de otros deportes decir lo mismo, cuando se tiene un auto que sabes que puede ganar y lo logras, la sensación es más de alivio que de felicidad”, analizó el ingeniero británico, que se unió en septiembre para liderar el garaje y ser el primer interlocutor del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore.

Descubrir el potencial del auto del próximo año es una incógnita que invade a todos los equipos. Nadie desea quedar desenganchado, porque un falso inicio provocará múltiples problemas: en la pista, el auto no será competitivo; en la fábrica, rectificar el rumbo demandará gastos y el límite de presupuesto impedirá rehacer el desarrollo. Las escuderías recibieron una novedad alentadora para 2026, con el aumento de 80 millones de dólares. El nuevo tope será de US$215.000.000.

Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, y Toto Wolff, el jefe y propietario de un tercio del equipo Mercedes de Fórmula 1; la fábrica de Brixworth abastecerá a los autos de Enstone con los impulsores en 2026 Eric Alonso - Getty Images Europe

“Cuando sabes que tienes el potencial para ganar, cumplir con la meta es genial. Pero también en el pasado tuve carreras en las que los autos terminaron en el primer y tercer puesto y estaba totalmente insatisfecho, porque el potencial era para finalizar primero y segundo”, explicó Nielsen a Motorsport.com. Y retomó las razones de la presión: “Todos somos personas autocríticas, y es muy fácil concentrarse siempre en los aspectos negativos, en los detalles con los que no se está conforme”.

Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Niki Lauda celebran el Mundial de Constructores que Mercedes logró en 2014; los motores de Brixworth ganaron 10 de los últimos 12 campeonatos Pavel Golovkin / AP

El cierre de la fábrica de motores de Viry-Chatillon, una decisión que tomó el año pasado el CEO Luca de Meo, junto con Briatore, fue una cuestión que se decantó por motivos económicos y de competitividad. Por primera vez, el equipo será cliente, aunque dependerá del diseño y la construcción de otro. Esa particularidad y situación impensada no debería afectar el rendimiento, estipula Nielsen.

“En el pasado, un motor Ferrari era muy diferente a un motor Renault, que a su vez era distinto quizás a un motor Honda. En los últimos años, con la normativa, los motores no son tan diferentes en términos de tamaño y de volumen. No es algo desconocido. Los sistemas de refrigeración pueden ser distintos y la forma en que están conectados, pero no son radicalmente distintos”, apunta quien, desde noviembre del año pasado, cuando se firmó el acuerdo técnico, mantiene contactos con Mercedes.

Alpine recorrerá los últimos tres grandes premios con motores Renault: desde el próximo curso, Franco Colapinto y Pierre Gasley llevarán impulsores de Mercedes Joe Portlock - Getty Images Europe

McLaren, que ganó los dos últimos Mundiales de Constructores, monta motores Mercedes, que se impuso en 10 de los últimos 12 calendarios. En 2014, cuando inició el reinado –Honda rompió la hegemonía con el bicampeonato de 2022 y 2023- rompió con la serie de cuatro celebraciones que hilvanó Renault, que asistía a Red Bull Racing.

“Mercedes tiene una larga historia en la F.1. La última vez que hubo un gran cambio en el reglamento lo hizo muy bien, eso no significa que sea garantía de que será exactamente igual ahora. En aquel entonces, pasamos de motores atmosféricos a turbos híbridos con MGU-K y MGU-H. Fue un cambio enorme, pero esta vez no es tan grande, porque ya partimos con turbos híbridos”, analizó Nielsen, desacelerando la gigantesca expectativa, después de los rumores que señalan que el desarrollo de la fábrica de Brixwoth marcará el rumbo. “La batería es mucho más grande, así que es un desafío. Confiamos en que elegimos al proveedor adecuado, pero si hizo un mejor trabajo que los demás, no lo sabemos”, apunta.

Steve Nielsen, el team principal de Alpine, detalló cuáles son los detalles que debe cumplir el nuevo auto para renovar las esperanzas Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Alpine es el primer equipo que se focalizó en el auto de 2026, porque después del Gran Premio de España, la novena cita del año, decidió no desarrollar más el modelo A525 y volcó toda la energía en el futuro. Superar el crash test que ordena la Federación Internacional del Automóvil y el encendido del motor Mercedes serán los primeros pasos, tras la finalización del actual curso.

Otros detalles que robustecerán la expectativa serán que el coche esté dentro del límite de peso, que ofrezca buena carga aerodinámica y el entendimiento de la unidad de potencia de Mercedes… Cumplir satisfactoriamente con cada episodio invitará a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly a terminar con el tormento y aspirar a un futuro mejor.