Alpine pone primera: ayer giró Franco Colapinto en Barcelona y hoy Pierre Gasly probó el nuevo auto en Silverstone

El equipo Alpine comienza a calentar los motores para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Un día antes de lo previsto, el modelo A526 giró en la pista inglesa de Silvestone de cara a las pruebas oficiales de la semana próxima en Barcelona. El argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly tuvieron su primera toma de contacto con el monoplaza, que ya no estará impulsado por un motor Renault: su nuevo proveedor es Mercedes Benz.

Antes de las primeras vueltas hubo espacio para una selfie con Flavio Briatore, el asesor deportivo de la escudería francesa, y máximo responsable de que Colapinto haya dejado Williams un año atrás y ahora esté en Alpine. “Junto al equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”, publicó el ejecutivo italiano en su cuenta de Instagram.

La elección de Silverstone para este “shakedown” -nombre en inglés con el que se conoce a la primera prueba en pista de un modelo nuevo- no es casual: la fábrica de Alpine está en Enstone, apenas a unos 70 kilómetros de la catedral del automovilismo inglés.

Los fanáticos del equipo tendrán que esperar para ver la decoración -livery, en inglés- definitiva de los dos autos. Este miércoles giraron con los mismos colores y auspiciantes de la temporada pasada. El nuevo modelo se presentará este viernes desde las 8.30 -hora de la Argentina- en un yate cerca del puerto de Barcelona, debido a que una empresa de cruceros es uno de los principales auspiciantes de la escudería.

El portal Motorsport.com informó que el francés Pierre Gasly estuvo a cargo de los primeros ensayos con el auto nuevo. Hizo aproximadamente 200 kilómetros al volante de la nueva versión del Alpine, en un día lluvioso. Colapinto se mantuvo en los boxes, luego de haber ensayado el martes en Montmeló (Cataluña) con el modelo usado en la temporada pasada. Se trató de una de las pruebas llamadas TPC (“Test of Previous Cars”, en inglés), usadas para que los pilotos se entrenen y salgan a la pista por primera vez en el año. Se usan, siempre, modelos anteriores. Y suelen ser privadas: las escuderías no comunican tiempos ni duración de los ensayos.

Con el shakedown de este miércoles, Alpine se transformó en el cuarto equipo en poner primera con el nuevo modelo. Antes lo habían hecho Audi y Cadillac (en Barcelona y Silverstone, respectivamente) y Racing Bulls, este martes, en el autódromo italiano de Imola.

La salida de Doohan

Hace unos días Alpine fue noticia por un anuncio: liberó al australiano Jack Doohan de su puesto como piloto de reserva. “BTW Alpine Formula One Team ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe como piloto del equipo en la temporada 2026 de Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, y le permite buscar otras oportunidades profesionales”, fue el encabezado de la despedida a quien se convirtió en el primer miembro de la Alpine Academy en graduarse y lograr un asiento. “El equipo desea agradecer a Jack su compromiso y su profesionalidad durante los últimos cuatro años, tanto en la pista como fuera de ella, y le desea lo mejor para el futuro”, concluyó la nota.

El futuro de Doohan estaría en la Súper Fórmula Japonesa bajo el paraguas de Kondo Racing, que utiliza motores Toyota. Y si su deseo es sumarse a la estructura de Toyota Gazoo Racing, el australiano se topará, como en Alpine, con un piloto albiceleste. El franco-argentino Sacha Fenetraz fue confirmado por la fábrica japonesa para integrar los programas de Súper Fórmula y Súper GT. En los monoplazas, Fenetraz continuará en TOM’S y su compañero será Sho Tsuboi, que el año pasado resultó el subcampeón; para el criado en Córdoba será la quinta temporada en la categoría, en la que fue subcampeón en 2022 y suma dos victorias y cuatro podios.

BWT Alpine Formula One Team confirms it has reached a mutual agreement with Jack Doohan to not continue his driving services with the team for the 2026 FIA Formula One World Championship season and allow him to pursue other career opportunities.



Jack became the first member of… pic.twitter.com/w4VJLjyQyt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 13, 2026

La tierra del Sol Naciente no es un territorio de recuerdos agradables para Doohan. En diciembre pasado, en pruebas con Kondo Racing, se estrelló tres veces en la misma curva –la Degner 2– en Suzuka. La misma pista en la que en la segunda práctica del programa protagonizó uno de los accidentes más espectaculares de 2025 en la Fórmula 1. Una falla del piloto desencadenó el golpe que destrozó el auto. El entonces jefe de Alpine, Olive Oakes, afirmó: “Fue un error de juicio no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que deberá aprender, y sé que Jack y el equipo estarán listos para mañana”.