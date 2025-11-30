Antonelli dejó pasar a Norris en la última vuelta: la palabra del piloto de Mercedes y suspicacias en Red Bull

A una fecha del cierre del Mundial de Fórmula 1, Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren) encabezan la pelea por el título. Pero una maniobra de Kimi Antonelli (Mercedes) en el Gran Premio de Qatar lo convirtió en protagonista inesperado y generó revuelo en los boxes. Cuando marchaba cuarto, el italiano se abrió de más en una curva y cedió su posición a Norris, que sumó dos puntos clave en la lucha por el campeonato.

La acción no pasó desapercibida en boxes. Sin muchas vueltas, comenzaron a circular los rumores de que había dejado pasar al británico para favorecerlo y en desmedro de Verstappen. Uno de los que pusieron en duda lo que ocurrió en pista fue Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera del neerlandés. "No termino de entender lo que pasó con Antonelli, Max. Parece que se apartó a propósito para dejar pasar a Norris”, le comentó por radio.

Lando Norris superó a Antonelli y es el nuevo 4to de #QatarGP



Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen por la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/AVns13bDeu — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 30, 2025

Consultado tras la carrera, Antonelli explicó el error que quedó bajo la lupa: “Con las gomas duras estaba empujando y estaba por entrar en el DRS detrás de Sainz. Pero en la curva nueve tuve un momento grande y casi choco; me fui de pista y perdí la posición con Lando, lo cual fue molesto”. Agregó que había entrado “un poco más rápido que en la vuelta anterior” y que el auto se volvió impredecible por el “aire sucio”, lo que derivó en la pérdida del control trasero.

La radio de Gianpiero Lambiase (GP) a Verstappen sobre Antonelli#F1 #QatarGP pic.twitter.com/lO7hDIderp — Josema García (@JosemaGR_) November 30, 2025

La victoria de Verstappen en Qatar dejó el campeonato abierto y la definición será en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. Norris lidera la clasificación con 408 puntos; lo siguen Verstappen con 396 y Piastri con 392.

Norris llegó a Lusail con la posibilidad de consagrarse por primera vez, pero terminó cuarto tras superar a Antonelli y quedar detrás de Carlos Sainz (Williams). Verstappen viajará a Abu Dhabi a 12 puntos del líder, mientras que Piastri cayó al tercer lugar, a 16 unidades de su compañero.