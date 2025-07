Aseguran que Max Verstappen aceptó una propuesta de Toto Wolff para unirse a Mercedes en 2026

Max Verstappen, el cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1 con Red Bull, podría estar por cerrar su traspaso a Mercedes Benz para el 2026. Así lo confirman en Italia medios especializados en automovilismo, en donde aseguran que el holandés ya habría aceptado la oferta del jefe de equipo, Toto Wolff, y solo restaría conseguir la aprobación de la mesa ejecutiva de la escudería alemana.

Se trata de una nueva novela que podría llegar a su fin antes de lo pensado, pero también diluirse con el pasar de los meses como ocurrió con los rumores de la multimillonaria oferta que le había hecho Aston Martin a Verstappen el año pasado tras la llegada del ingeniero Adrian Newey.

Sin embargo, esta vez, los murmullos podrían hacer retumbar al Gran Circo. Según reportó Sky Sports Italia, "Verstappen está cerca de unirse a Mercedes“ y ya habría aceptado la oferta de Wolff para sumarse como el piloto número uno de Mercedes en 2026 con el cambio reglamento. Pero, según aclararon, ”parte de la mesa directiva de Mercedes aún no ha aprobado la decisión final, ya que, dada la revolución regulatoria, las flechas plateadas podrían tener, independientemente del tándem de pilotos, el mejor coche de la parrilla".

Max Verstappen quedó fuera de la carrera en la primera vuelta del Gran Premio de Austria Denes Erdos - AP POOL

El piloto estrella de Red Bull terminó 2024 con su cuarto título del mundo consecutivo tras un par de temporadas de domino absoluto. Pero el sabor de la victoria llegó con gusto a incertidumbre dado que escuderías como Mclaren, Ferrari e incluso Mercedes habían logrado alcanzar el rendimiento del RB20 y, en el caso del equipo integrado por Lando Norris y Oscar Piastri, con su MCL39, superaron ampliamente al irregular RB21 en el comienzo de este año.

Los rumores sobre la salida de Verstappen no son recientes, sino que, como se comentó previamente, sobrevuelan desde el mal segundo semestre de Red Bull del año pasado y continuaron a lo largo de esta primera mitad de 2025 a raíz de no alcanzar las expectativas de rendimiento: solo dos victorias (Suzuka e Imola) en 11 carreras.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, no ha descartado contratar a Verstappen para 2026 FADEL SENNA / AF - AFP

Por el momento, Verstappen tiene contrato con la escudería austríaca hasta 2028, pero según se comentó en diferentes medios especializados, el piloto de 27 años tendría una cláusula de salida temprana si es que, llegado el receso de mitad año, no se encuentra entre los tres primeros en la tabla de pilotos del campeonato mundial. Antes de que comience el fin de semana en Silverstone, Verstappen está tercero con 155 puntos, a 61 de Piastri y a 46 de Norris.

Russell fue el ganador del Gran Premio de Canadá, secundado por Verstappen y por su compañero Antonelli en el tercer puesto CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El fin de semana pasado durante el Gran Premio de Austria (Red Bull Ring) hubo comentarios de los protagonistas que reflotaron aun más los rumores de esta aproximación de Verstappen hacia las Flechas Plateadas.

Quien se expresó al respecto fue Wolff. “Solo quiero tener las conversaciones a puerta cerrada, no en asambleas públicas. Tenemos dos pilotos que llevan mucho tiempo en nuestro programa, pilotos con los que estoy encantado de contar, pilotos que tendrán un gran futuro en el equipo”. “Me encantaría tenerlo”, explicó entrevistado por Sky Sports F1.

Si bien Wolff respaldó a sus dos pilotos titulares, tanto a George Russell como a Andrea Kimi Antonelli, parecería ser que ninguno tiene su asiento asegurado. Sobre todo el británico, a quien se le vence el contrato este año y aun está en negociaciones para su renovación por una suma de 35 millones de euros.

La prensa no tardó en preguntarle a Russell sobre los rumores. Y si bien ha tenido fuertes cruces con el holandés, consideró que ve como algo “normal” que se mencione a Verstappen como un posible fichaje. “¿Por qué no estaría en el radar?”, manifestó el piloto de 27 años en diálogo con ESPN tras su victoria en Canadá. “Es uno de los mejores, y lo entiendo. De cada uno depende demostrar su valía”, enfatizó.

Consultado sobre la posibilidad de dejar Red Bull, Verstappen dijo no estar enfocado aun en la temporada de 2026 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Desde Red Bull, tanto Helmut Marko como Christian Horner se mantienen cautos. “Hay mucho ruido y creo que a Max le molesta bastante”, dijo Horner a Sky Sports F1 y agregó: "Somos muy claros con el contrato que tenemos con Max hasta 2028. Todo lo que se ha dicho es pura especulación. Solemos no prestarle demasiada atención".

Por su parte, Marko, en abril, se mostró preocupado por la posibilidad de que Verstappen abandonara el equipo si no se le proporcionaban mejoras para el coche que mejoraran su rendimiento durante la temporada, según reportó The New York Times.

La temporada de 2026 marcará el inicio de una nueva era técnica para la F. 1, con la renovación del diseño de los monoplazas y la normativa de los motores. Por lo tanto, tanto Mercedes como Red Bull deberán apostar por el mejor equipo posible.

Christian Horner y Toto Wolff han tenido declaraciones cruzadas en el pasado Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

Los alemanes deberán decidir si incorporar a un multicampeón del mundo que le de a la escudería una nueva era dorada similar a la de Lewis Hamilton entre 2014 y 2020, pero dejando de lado a uno de sus pilotos en quienes invirtieron en su formación desde una temprana edad. Russell demostró haber dejado atrás la sombra de su compatriota y tener la consistencia suficiente para mantenerse a tiro de la pelea por el mundial. Mientras que la joven promesa italiana de 18 años, Antonelli, se posicionó hasta ahora como el mejor rookie de la temporada.

Asimismo, desde la salida de Sergio “Checo” Pérez, Red Bull no halló un compañero que pueda seguirle los pasos a Verstappen y en 2025, primero con Liam Lawson y ahora con Yuki Tsunoda, más del 90% de los puntos del campeonato se los deben al holandés, que, cada fin de semana se muestra cada vez más disconforme con su monoplaza y lejos de pelear por su quinto título mundial.

La salida de Verstappen podría hacer temblar los cimientos de una escudería que gira en torno a una única figura.