Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 16° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, que se realizó este domingo en el autódromo Hermanos Rodríguez y correspondió a la vigésima fecha del calendario, y sigue sin sumar puntos en la temporada 2025.

El argentino largó último y con neumáticos duros, luego de una clasificación adversa en la que hizo el peor tiempo de todos, e hizo un trompo en un contexto de un inicio accidentado en el que varios vehículos se fueron de la pista. Por el abandono de Liam Lawson (Racing Bulls), escaló un lugar y se posicionó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco Colapinto hizo un trompo en el inicio del Gran Premio de México YURI CORTEZ - AFP

Su carrera fue, como hace una semana en Austin, contra el francés Gasly. En la vuelta 34 lo iba a superar y el piloto galo ingresó a boxes. Las salidas de la prueba de Nico Hulkenberg (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin) le permitió escalar al 16° lugar y cuando Alex Albon (Williams) hizo lo propio, se ubicó 15°.

El tailandés sobrepasó enseguida a Colapinto, que recién fue a los pits en el giro número 50 y Gasly lo superó. El pilarense salió 17°, a casi 20 segundos del conductor principal de Alpine. Con neumático blandos, le fue recortando el tiempo hasta llegar a quedar a alrededor de 500 milésimas, es decir en zona de DRS, cuando restaban tres de las 71 vueltas.

Franco Colapinto pudo superar a Pierre Gasly sobre el final, pero esta vez no lo hizo CARL DE SOUZA - AFP

La situación fue similar a la de hace una semana en el Circuito de las Américas en Austin, cuando Colapinto dejó atrás a Gasly a pesar de la orden del equipo de que no lo haga. Esta vez, aunque estaban las condiciones para sobrepasarlo, no lo hizo ya sea por acción u omisión. De hecho, en condición de rezagado el argentino debió dejar pasar a Oliver Bearman (Haas) y a Oscar Piastri (McLaren) y ello lo retrasó con respecto a Gasly. Además, hubo Safety Car por el abandono de Carlos Sainz (Williams) y el joven nacido en Pilar cruzó la meta cuatro lugares por delante de donde comenzó.

La carrera la dominó de punta a punto Lando Norris (McLaren) y llegó a lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato porque superó a su compañero Piastri, quinto en México. El británico tiene 357 puntos, uno más que el australiano. Tercero, tras ser tercero en el DF por detrás de Charles Leclerc (Ferrari), sigue Max Verstappen (Red Bull) con 321 unidades.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

GP de Estados Unidos en Austin: 17°

GP de México: 16°

La próxima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 será el fin de semana del domingo 9 de noviembre el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, donde el argentino competirá por 15ª vez con Alpine. El cronograma del GP que se disputa más cerca de la Argentina incluirá carrera sprint.