Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi

Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, Emiratos Árabes Unidos, pero no le alcanzó para llegar al primer puesto de la tabla de posiciones porque Lando Norris (McLaren) fue tercero, por detrás de su compañero Oscar Piastri, y se quedó con el título de pilotos.

El neerlandés largó desde el primer puesto y lo sostuvo en gran parte de la prueba. Lo cedió solamente cuando entró a boxes y, luego, lo recuperó rápidamente. A pesar de su contundente triunfo, el tercero seguido y el octavo en el año con el que quedó como el máximo ganador (ocho victorias contra siete de Norris y Piastr), cerró el certamen con 421 unidades a solo dos del británico. El australiano, por su parte, llegó con chances de ser campeón a la última jornada y concluyó tercero con 410.

McLaren, que seis jornadas antes de que termine el calendario logró el título de constructores de la F1, volvió a conquistar el trofeo de pilotos después de 17 años. El último había sido Lewis Hamilton en 2008.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur en Marina Bay - George Russell (Mercedes).

GP de Estados Unidos en Austin - Max Verstappen (Red Bull).

GP de México en CDMX - Lando Norris (McLaren).

GP de Brasil en Interlagos - Lando Norris (McLaren).

GP de Las Vegas - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Qatar en Lusail - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Abu Dhabi en Yas Marina - Max Verstappen (Red Bull).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1, con Lando Norris en lo más alto Opta

Franco Colapinto (Alpine) fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en la temporada porque cerró el año con un vigésimo puesto en Yas Marina. El argentino reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo su monoplaza en 18 carreras.

Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Sin embargo, con un auto muy limitado en su potencial, no pudo cumplir ese objetivo, pero se ganó la continuidad para el próximo año porque Alpine lo confirmó como uno de los dos pilotos titulares junto a Pierre Gasly.

Todas las carreras de Colapinto en la F1 2025

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°