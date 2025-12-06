Títulos de Lionel Messi: así quedó el palmarés del argentino, tras ganar la MLS 2025

Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS 2025) al derrotar a Vancouver Whitecaps por 3 a 1 en la final. De esta manera, Lionel Messi sumó otra corona a su vitrina, por lo que sigue acrecentando su ventaja como jugador más laureado de la historia: llegó a los 48. Para el crack rosarino, se trató de su cuarto logro con las Garzas tras la obtención de la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters’ Shield 2024 y la MLS Conference Cup 2025.

El astro argentino fue, nuevamente, el mejor de su equipo y de la liga por amplia diferencia. Todo indica que ganará el premio MVP por al igual que en 2024 y, de conseguirlo, se convertirá en el primer futbolista que revalida el galardón en las tres décadas de existencia de la MLS y en el segundo en poseer dos premios de este calibre tras lo hecho por el serbio Predrag Radosavljević en 1997 y 2003.

Otro dato que marca su invaluable aporte al título del combinado floridano es la Bota de Oro que recibió al término de la temporada regular, por ser el máximo goleador. Convirtió 29 tantos en 28 partidos, cinco más que su principal competidor en la lucha por el premio, el británico Sam Surridge (Nashville SC), quien anotó 24 en 34 encuentros.

Las vueltas olímpicas de Messi

El rosarino tiene seis estrellas con la selección nacional, 35 con Barcelona , 3 con París Saint-Germain y dos con Inter Miami .

, . De sus coronaciones se destacan la Copa del Mundo de Qatar, las dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), los tres mundiales de Clubes y supercopas de Europa; cuatro Champions League, una decena de ligas de España, y la Finalissima 2022.

Una postal eterna: Lionel Messi celebra con el trofeo de campeón tras la victoria ante Francia en la final del Mundial de Qatar Martin Meissner - AP

Los 48 títulos de Messi

Selección argentina (6)

Mundial Sub20 2005.

2005. Juegos Olímpicos Beijing 2008.

2008. Copa América 2021.

2021. Finalissima 2022.

2022. Mundial Qatar 2022

2022 Copa América 2024

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (2).

2022 y 2023 (2). Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (4)

Leagues Cup 2023.

2023. MLS Supporter’s Shield 2024.

2024. MLS Conference Cup 2025.

2025. MLS 2025.

Los futbolistas con más títulos de la historia

Lionel Messi - 48 títulos.

Dani Alves - 43.

Marquinhos - 39.

Andrés Iniesta y Gerard Piqué - 38 cada uno.

Ángel Di María y Maxwell - 37 cada uno.

Cristiano Ronaldo, Sergio Busquets y Ryan Giggs - 36 cada uno.

Kenny Dalglish - 35.