Así quedó la tabla histórica de campeones de la Fórmula 1, tras el título de Lando Norris

El británico superó por apenas dos puntos a Max Verstappen y se quedó con trofeo de pilotos por primera vez en su carrera

Lando Norris logró el primer título de su carrera en la Fórmula 1 2025
Lando Norris logró el primer título de su carrera en la Fórmula 1 2025Fatima Shbair - AP

Lando Norris (McLaren) es el nuevo campeón de la Fórmula 1 porque se quedó este domingo con el título de pilotos de la temporada 2025 en una apasionante definición con Max Verstappen (Red Bull) y su compañero Oscar Piastri, que terminaron segundo y tercero, respectivamente; en el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, Emiratos Árabes Unidos.

El británico cosechó 423 puntos en las 24 carreras que tuvo el certamen y aventajó por dos al neerlandés, que no pudo conseguir el pentacampeonato a pesar de que ganó las últimas tres carreras y fue el conductor con más triunfos -8-. Verstappen no tuvo una buena primera mitad de año, pero después del receso por el verano en Europa dominó ampliamente y saltó del tercer al segundo lugar en el GP de Qatar gracias a que superó a Piastri. En la última carrera, hizo lo que necesitaba para tener posibilidades de conquistar el Gran Circo por quinta vez que era ganar, pero Norris fue tercero y le alcanzó para celebrar.

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1, con Lando Norris en lo más alto
McLaren, que seis jornadas antes de que termine el calendario logró el título de constructores de la F1, volvió a conquistar el trofeo de pilotos después de 17 años. El último había sido Lewis Hamilton en 2008. Justamente el inglés es uno de los máximos campeones de la historia con siete coronas, la misma cantidad que el alemán Michael Schumacher. El segundo lugar la lista lo ocupa el argentino Juan Manuel Fangio con cinco estrellas mientras que Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen ostentan cuatro coronas cada uno.

Norris, con su primera estrella, ingresó a la tabla de campeones y conforma una larga lista de conductores con una coronación. Ninguno de ellos está en actividad y sobresalen Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Jenson Button y Nico Rosberg.

Tabla de campeones de la Fórmula 1

  • Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
  • Juan Manuel Fangio - 5
  • Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
  • Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
  • Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
  • Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1

  • 2025: Lando Norris - McLaren
  • 2024: Max Verstappen - Red Bull
  • 2023: Max Verstappen - Red Bull
  • 2022: Max Verstappen - Red Bull
  • 2021: Max Verstappen - Red Bull
  • 2020: Lewis Hamilton - Mercedes
  • 2019: Lewis Hamilton - Mercedes
  • 2018: Lewis Hamilton - Mercedes
  • 2017: Lewis Hamilton - Mercedes
  • 2016: Nico Rosberg - Mercedes

Títulos de pilotos por equipos

  • Ferrari - 15
  • McLaren - 12
  • Mercedes - 9
  • Red Bull - 8
  • Williams - 7
