Así quedó la tabla histórica de campeones de la Fórmula 1, tras el título de Lando Norris

El británico superó por apenas dos puntos a Max Verstappen y se quedó con trofeo de pilotos por primera vez en su carrera
- 3 minutos de lectura'
Lando Norris (McLaren) es el nuevo campeón de la Fórmula 1 porque se quedó este domingo con el título de pilotos de la temporada 2025 en una apasionante definición con Max Verstappen (Red Bull) y su compañero Oscar Piastri, que terminaron segundo y tercero, respectivamente; en el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, Emiratos Árabes Unidos.
El británico cosechó 423 puntos en las 24 carreras que tuvo el certamen y aventajó por dos al neerlandés, que no pudo conseguir el pentacampeonato a pesar de que ganó las últimas tres carreras y fue el conductor con más triunfos -8-. Verstappen no tuvo una buena primera mitad de año, pero después del receso por el verano en Europa dominó ampliamente y saltó del tercer al segundo lugar en el GP de Qatar gracias a que superó a Piastri. En la última carrera, hizo lo que necesitaba para tener posibilidades de conquistar el Gran Circo por quinta vez que era ganar, pero Norris fue tercero y le alcanzó para celebrar.
McLaren, que seis jornadas antes de que termine el calendario logró el título de constructores de la F1, volvió a conquistar el trofeo de pilotos después de 17 años. El último había sido Lewis Hamilton en 2008. Justamente el inglés es uno de los máximos campeones de la historia con siete coronas, la misma cantidad que el alemán Michael Schumacher. El segundo lugar la lista lo ocupa el argentino Juan Manuel Fangio con cinco estrellas mientras que Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen ostentan cuatro coronas cada uno.
Norris, con su primera estrella, ingresó a la tabla de campeones y conforma una larga lista de conductores con una coronación. Ninguno de ellos está en actividad y sobresalen Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Jenson Button y Nico Rosberg.
Tabla de campeones de la Fórmula 1
- Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
- Juan Manuel Fangio - 5
- Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
- Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
- Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
- Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1
Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1
- 2025: Lando Norris - McLaren
- 2024: Max Verstappen - Red Bull
- 2023: Max Verstappen - Red Bull
- 2022: Max Verstappen - Red Bull
- 2021: Max Verstappen - Red Bull
- 2020: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2019: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2018: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2017: Lewis Hamilton - Mercedes
- 2016: Nico Rosberg - Mercedes
Títulos de pilotos por equipos
- Ferrari - 15
- McLaren - 12
- Mercedes - 9
- Red Bull - 8
- Williams - 7
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi
Tercero en Abu Dhabi. Lando Norris logró su primer campeonato en la Fórmula 1 y terminó con el reinado de Max Verstappen
Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025
- 1
Norris dominó en las prácticas del viernes mientras McLaren ordenaría a Piastri retrasarse para impedir Max Verstappen gane el campeonato
- 2
Colapinto largará 20° en Abu Dhabi, donde Norris, Verstappen y Piastri protagonizarán un dramática definición de campeonato
- 3
Colapinto largará último en el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, donde Verstappen sorprendió a los McLaren y se quedó con la pole
- 4
Horario del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto